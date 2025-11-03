يوم العلم يوحّد الإمارات.. الأعلام ترفرف في السماء احتفاءً بالفخر والانتماء

وعلى الرغم من أن فعاليات يوم العلم تستغرق بضع لحظات في كل عام، إلا أن مشاعر الفخر تمتد إلى ما بعد المراسم الصباحية. إذ يرمز هذا اليوم إلى بداية شهر كامل من الاحتفالات التي تسبق حلول عيد الاتحاد في ديسمبر، حيث أعلنت دبي مجدداً عن هذا الشهر باعتباره "الشهر الوطني"، وهو سلسلة من الفعاليات والمبادرات التي تحتفي بالهوية الوطنية الإماراتية من 3 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر.