يومان محددان يوفران آلاف الدراهم على تذاكر الطيران للمسافرين من الإمارات

قد يرغب المقيمون في الإمارات الذين يتطلعون إلى السفر في الخريف المقبل في مراقبة تاريخين محددين. وفقاً لتوقعات السفر لخريف من شركة إكسبيديا (Expedia)، فإن أرخص يومين للسفر الدولي هما 11 و 19 نوفمبر، في حين أن أغلى تاريخ هو 24 نوفمبر. يمكن للمسافرين الذين يأملون في أن تكون المطارات أكثر هدوءاً ورحلاتهم أكثر سلاسة الاستفادة أيضاً من الفترة ما بين 20 و 22 نوفمبر، والتي من المتوقع أن تكون من بين أقل الأيام ازدحاماً للسفر.

يظهر تحليل إكسبيديا أن شهر نوفمبر يقدم بعضاً من أفضل فرص التوفير، حيث يؤدي الموسم الفاصل بين عطلات الصيف والشتاء إلى خفض أسعار تذاكر الطيران والإقامة معاً.

وقالت ميلاني فيش، رئيسة العلاقات العامة لعلامات مجموعة إكسبيديا التجارية: "الخريف هو الوقت المناسب للمسافرين الأذكياء. فليس فقط تنخفض أسعار تذاكر الطيران، بل تصبح المسارات الجوية أكثر هدوءاً بشكل ملحوظ نحو الأسبوع الثالث من نوفمبر. وتتيح هذه الفترات الهادئة فرصة فريدة للمسافرين لاستكشاف وجهات بعيدة المدى مثل الولايات المتحدة وكندا قبل بدء الطقس البارد."

وجهات شهيرة وانخفاض في الأسعار

يشهد منظمو الرحلات السياحية في الإمارات بالفعل اهتماماً متزايداً بالسفر خلال هذه الفترة. قال ليبين فارغيز، رئيس المبيعات في "روه توريزم" (Rooh Tourism): "نلاحظ طلباً قوياً على عطلات الشتاء هذا العام، مع حرص المقيمين على استكشاف وجهات مثل جورجيا، وأذربيجان، وأرمينيا، وأوروبا الشرقية. كما تُظهر العديد من العائلات اهتماماً بالسفر الطويل إلى أستراليا، والشرق الأقصى، وكندا، خاصة للتجارب الفريدة مثل شلالات نياجرا أو مهرجانات الشتاء."

وذكر فارغيز أن الانخفاض في أسعار تذاكر الطيران خلال شهري نوفمبر وديسمبر كان عاملاً رئيسياً في زيادة الحجوزات. وقال: "مقارنة بأسعار الذروة في الصيف، فإن أسعار التذاكر في نوفمبر أكثر جاذبية بكثير. ويستمر هذا الاتجاه في أوائل ديسمبر أيضاً، مما يشجع المقيمين في الإمارات على التخطيط لعطلاتهم الشتوية والاستفادة القصوى من التوفير الموسمي."

كما سلطت إكسبيديا الضوء على تحول توجهات السفر بين المقيمين في الإمارات هذا الموسم. فالباحثون عن الشمس يختارون الهروب إلى جزر مثل كوه ساموي، ومايوركا، وإيبيزا، بينما يتجه عشاق الثقافة إلى كوبنهاجن، وبراغ، وأوساكا. أما بالنسبة للراغبين في المغامرة، فتظل أيسلندا وشلالات نياجرا خيارات رئيسية لمناظرها الطبيعية الدرامية وإطلالاتها التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر.

وينصح خبراء السفر المقيمين بـ ضبط تنبيهات الأسعار، واختيار فنادق ذات سياسات حجز مرنة، وحجز حزم الطيران والإقامة معاً لتعظيم التوفير. قال فارغيز: "مع انخفاض أسعار تذاكر الطيران إلى أدنى مستوياتها في منتصف نوفمبر، قد يجد العديد من المسافرين من الإمارات أن هذه هي الفرصة المثالية لتحقيق حلم وجهة مدرجة في قائمة أمنياتهم دون إفراغ جيوبهم."