يوليو في الإمارات: تغييرات كبرى تُعيد تشكيل حياتك اليومية من السفر للعمل والصحة

تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق عدة تغييرات مهمة في يوليو/تموز المقبل، والتي قد تؤثر على كل جانب من جوانب حياتك اليومية، بدءاً من قواعد السفر بدون تأشيرة إلى كيفية عملك أو إدارة أعمالك.

هل تخطط لرحلة صيفية؟ هناك قواعد جديدة للتأشيرة قد ترغب في معرفتها. هل تدير مشروعًا تجاريًا؟ مواعيد التوطين هنا. وإذا كنت ترغب في الإقلاع عن التدخين، فعليك الاطلاع على أحدث أكياس النيكوتين الخالية من التبغ والتي ستتوفر قريبًا.

من اللوائح الصحية إلى خيارات العمل المرنة وتحديثات الصحة العامة - إليك دليل سريع وسهل لما يتغير هذا الشهر وكيف يمكن أن يؤثر عليك.

السفر بدون تأشيرة إلى أرمينيا

ستُتيح أرمينيا دخولًا بدون تأشيرة للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من 1 يوليو. يجب أن تكون تأشيرات الإقامة صالحة لمدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ الدخول. في السابق، كان بإمكان مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فقط السفر بدون تأشيرة إلى الدولة غير الساحلية، بينما كان المقيمون مؤهلين للحصول على تأشيرة عند الوصول.

تتيح سياسة الإعفاء من التأشيرة الجديدة السفر لأغراض السياحة أو الترفيه أو العمل دون تأشيرة للإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال أي فترة 180 يومًا. وتُطبق هذه السياسة على جميع حاملي جوازات سفر دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى حاملي تصاريح إقامة سارية المفعول صادرة عن أي من دول الخليج الست.

الموعد النهائي للتوطين

أمام شركات القطاع الخاص التي توظف 50 عاملاً فأكثر مهلة حتى يوم الاثنين، 30 يونيو/حزيران 2025، لتحقيق أهداف التوطين منتصف العام. ووفقاً لتذكير نهائي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتعين على الشركات ضمان أن لا تقل نسبة الإماراتيين من قواها العاملة الماهرة عن 1% خلال النصف الأول من العام، وذلك في إطار الخطة الوطنية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة مشاركة الإماراتيين في القطاع الخاص.

كما ستقوم الوزارة بالتحقق من مدى استيفاء الشركات للمتطلبات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تسجيل الموظفين الإماراتيين في صندوق الضمان الاجتماعي ودفع المساهمات المطلوبة بشكل منتظم.

جداول صيفية مرنة في دبي

ابتداءً من الأول من يوليو، سينتقل موظفو الحكومة في دبي إلى أسبوع عمل من أربعة أيام أو ساعات عمل صيفية مُخفّضة، وذلك ضمن مبادرة "صيفنا المرن". تهدف هذه المبادرة إلى تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية وزيادة الإنتاجية، وتستمر حتى 12 سبتمبر 2025.

سيتم تقسيم الموظفين إلى مجموعتين، حيث يُتوقع من المجموعة الأولى العمل ثماني ساعات من الاثنين إلى الخميس، ويتمتعون بعطلة رسمية يوم الجمعة. أما المجموعة الثانية، فستعمل سبع ساعات من الاثنين إلى الخميس، وأربع ساعات ونصف يوم الجمعة.

هذه ليست المرة الأولى التي يُعلن فيها عن مبادرة كهذه. ففي العام الماضي، أطلقت حكومة دبي الحملة في 21 جهة حكومية، من 12 أغسطس إلى 30 سبتمبر.

العمل عن بعد يوم الجمعة في عجمان

ستطبق عجمان سياسة عمل صيفية جديدة لموظفي الحكومة هذا العام، وتتضمن العمل عن بعد أيام الجمعة وتقليص ساعات العمل الأسبوعية، اعتباراً من 1 يوليو إلى 22 أغسطس 2025، أيام الاثنين.

سيعمل جميع موظفي القطاع العام في الإمارة عن بُعد أيام الجمعة، مع تخفيض ساعات العمل في أيام الأسبوع بساعة واحدة. وسيعمل الموظفون من الساعة 7:30 صباحًا حتى 2:30 ظهرًا، من الاثنين إلى الخميس. مع ذلك، تم توجيه الجهات الحكومية بتطبيق ترتيبات داخلية مرنة لضمان استمرار تقديم الخدمات العامة الأساسية.

أكياس النيكوتين الخالية من التبغ

سيُشرّع قانون جديد في الإمارات العربية المتحدة، يدخل حيز التنفيذ في 29 يوليو، بيع أكياس النيكوتين الخالية من التبغ. هذه الأكياس عبارة عن منتجات صغيرة خالية من الدخان، تحتوي على النيكوتين، ولكنها خالية من التبغ، ويتم طرحها لدعم الأفراد الذين يسعون للإقلاع عن التدخين.

النيكوتين مادة مُسببة للإدمان. تُفرز هذه الأكياس الدوبامين، وهو هرمون الشعور بالسعادة، مما يُساعد على تقليل الرغبة الشديدة في التدخين وأعراض الانسحاب، وبالتالي يُساعد على الإقلاع عنه.

قانون صحي جديد في دبي

أصدرت دبي قانونًا جديدًا للحد من انتشار الأمراض المُعدية، وسيدخل حيز التنفيذ أواخر يوليو. يهدف القانون إلى الحد من المخاطر الصحية من خلال السيطرة على انتشار الأمراض المُعدية وتنظيم سفر المصابين بها.

يُطلب من المصابين أو المشتبه بإصابتهم بأمراض معدية تجنب المخالطة التي قد تؤدي إلى انتشار المرض. ويجب عليهم الامتناع عن السفر أو التنقل، إلا إلى مرافق الرعاية الصحية، دون موافقة هيئة الصحة بدبي.

ويحظر القانون أيضًا إخفاء العدوى أو نشرها سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد.

العطلة الصيفية المدرسية

تستعد مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة لعطلة الصيف الطويلة، التي تبدأ عادةً في أوائل يوليو وتستمر حتى نهاية أغسطس. وتلتزم معظم المدارس بالتقويم الدراسي الذي تحدده وزارة التربية والتعليم أو الجهات التعليمية المختصة، مثل هيئة المعرفة والتنمية البشرية (دبي) ودائرة التعليم والمعرفة (أبو ظبي).

مع بدء إجازة الصيف الطويلة في المدارس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، غالبًا ما يبحث الآباء العاملون عن مخيمات صيفية لإبقاء أطفالهم منشغلين بنشاط خلال العطلة التي تستمر شهرين. ومع بقاء العائلات في البلاد لتجنب تكاليف السفر أو التزامات العمل، أصبحت المخيمات الصيفية حلاً حيويًا، إذ توفر للأطفال بيئة منظمة لتعلم مهارات جديدة والحفاظ على نشاطهم.

وفي الوقت نفسه، تسافر العديد من العائلات أيضًا إلى الخارج إلى مناخات أكثر برودة، إما للهروب من حرارة الصيف الخانقة أو لقضاء الوقت مع الأقارب، والاستفادة القصوى من العطلة المدرسية الطويلة.

استمرار حظر العمل في وقت الظهيرة

فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة حظراً على العمل في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة 3 عصراً يومياً لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 15 يونيو/حزيران. وستستمر مبادرة حظر العمل في منتصف النهار، التي أُطلقت لحماية العمال خلال ذروة حرارة الصيف في البلاد، خلال شهر يوليو/تموز حتى 15 سبتمبر/أيلول 2025.

وتواجه الشركات التي تنتهك القواعد غرامة قدرها 5000 درهم لكل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم إذا كان هناك أكثر من عامل.