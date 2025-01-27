يوسف أبوحطب من دبي إلى غزة وتوثيق روح الفلسطينيين العصية على الإنكسار

وقال يوسف إن الوضع في قطاع غزة تحسن بشكل ملحوظ بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، من انخفاض الأسعار إلى توقف القتال. وأضاف: "أستطيع الآن أن أسير خارج المنزل دون أن أقلق من غارة جوية تودي بحياتي". وأضاف أن سعر كيلو السكر كان 40 درهما في السابق، وأصبح 5 دراهم بعد وقف إطلاق النار.