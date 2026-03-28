يقظة الدفاعات الجوية الإماراتية تحبط هجوماً واسعاً بـ57 هدفاً إيرانياً معادياً اليوم

تعاملت الدفاعات الجوية في الإمارات مع 20 صاروخاً باليستياً و 37 طائرة مسيرة اليوم السبت الموافق 28 مارس 2026، مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية يومها التاسع والعشرين، دون أي بوادر على تراجعها.

منذ بدء هجمات إيران الوقحة، تصدت الدفاعات الجوية لـ 398 صاروخاً باليستياً و 15 صاروخ كروز و 1,872 طائرة مسيرة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الإماراتية في تقريرها اليومي.

كانت أحدث حادثة أبلغت عنها السلطات في الإمارات نتيجة اعتراض صاروخي ناجح في منطقة كيزاد الصناعية بأبوظبي. اندلعت ثلاثة حرائق ولكن تم السيطرة عليها. أصيب ستة أشخاص بإصابات طفيفة إلى متوسطة.

يبلغ عدد الإصابات في الإمارات الآن 178 والوفيات 11.

من بين الوفيات، هناك اثنان من أفراد القوات المسلحة فقدا حياتهما أثناء أداء واجبهما الوطني، بالإضافة إلى استشهاد مقاول مدني مغربي يعمل مع القوات المسلحة، ومقتل 8 مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية والفلسطينية والهندية.

المصابون هم من الجنسيات الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلاديشية والسريلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية والبحرينية والقمرية والتركية والعراقية والنيبالية والنيجيرية والعمانية والأردنية والفلسطينية والغانية والإندونيسية والسويدية والتونسية.