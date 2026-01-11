"يس ثيوري"..من غرباء على "أريكة" إلى قمة عالمية بصناعة المحتوى

تأسست "يس ثيوري" (Yes Theory)، وهي قناة على يوتيوب وعلامة تجارية للإعلام الرقمي، على فكرة بسيطة وهي البحث عن عدم الارتياح وقول "نعم" للحياة. ما بدأ كتجربة شخصية بين غرباء نما منذ ذلك الحين ليصبح واحداً من أكثر المجتمعات شهرة على المنصة، متمحوراً حول اللطف، والفضول، والتواصل الإنساني.
حصدت قناة اليوتيوب أكثر من 9.8 مليون مشترك منذ انطلاقها في عام 2015. وقال أحد المؤسسين، توماس براج، إن ما سمح للقناة بأن تكون ناجحة للغاية هو الطبيعة الشخصية العميقة لبداياتها.
قال براغ خلال جلسة نقاشية في اليوم الختامي لـ "قمة المليار متابع" المنعقدة في أبراج الإمارات بجميرا: "لقد كنا مجرد غرباء. كان ينام على أريكتي، حرفياً". وخلال الوقت الذي التقوا فيه، بدأ المؤسسون يدركون قوة قول "نعم"، واحتضان الخوف، والتقرب من الحياة بانفتاح وتعاطف.
وأوضح أن بناء "يس ثيوري" تطلب الموازنة بين الإبداع وواقع إدارة الأعمال. ومثل العديد من المبدعين، كان على الفريق تعلم كيفية تحقيق الربح من عملهم، والتعاون مع العلامات التجارية، وإدارة شركة متنامية، كل ذلك مع حماية الروح الإبداعية التي جذبت الجمهور في المقام الأول.
وقال: "بالنسبة لنا، الأمر يتعلق باحتضان عقلية مؤسس الشركة الناشئة فقط لتمكين الفنان"، مضيفاً أن الاستمرارية على يوتيوب تتطلب إتقان الاثنين معاً. فبينما تسمح المنصة بتعبير إبداعي بلا حدود، إلا أنها أيضاً تنافسية للغاية وتتطور باستمرار.
وأضاف عمار قنديل، وهو مؤسس آخر للعلامة التجارية الإعلامية، أنه لولا علامتهم التجارية الأخرى "سيك ديسكومفورت" (Seek Discomfort)، لما تمكنوا من الاستمرار مالياً. "سيك ديسكومفورت" هو شعار "يس ثيوري" وعلامة تجارية للملابس عبر الإنترنت في آن واحد، والتي وفقاً لـ "بارتيكل" (Particl)، حققت إيرادات مبيعات تبلغ حوالي 552,000 دولار (2 مليون درهم) منذ مايو 2024.
وقال: "في نهاية المطاف، وجود دخل قادم من سيك ديسكومفورت سمح لنا بالاستثمار في مشاريع لا أعرف ما إذا كنا سنتمكن من القيام بها لو كنا نعتمد فقط على صفقات العلامات التجارية أو أدسنس (AdSense)". و"أدسنس" هي شبكة الإعلانات التابعة لشركة جوجل والتي تسمح للمستخدمين بتحقيق أرباح من فيديوهاتهم.
وأوضح قنديل أن وجود منتج مرتبط مباشرة بقيمهم سمح لهم بتعميق علاقتهم مع جمهورهم. وأشار إلى فكرة أن الفنان يحتاج فقط إلى ألف معجب حقيقي لكسب عيش مستدام، طالما أن هؤلاء الداعمين يؤمنون بصدق بالعمل الذي يتم إنتاجه.
وأوضح قنديل أن وجود منتج مرتبط مباشرة بقيمهم سمح لهم بتعميق علاقتهم مع جمهورهم. وأشار إلى فكرة أن الفنان يحتاج فقط إلى ألف معجب حقيقي لكسب عيش مستدام، طالما أن هؤلاء الداعمين يؤمنون بصدق بالعمل الذي يتم إنتاجه.
وأضاف أن وجود عدة مؤسسين منح "يس ثيوري" الحرية للنمو دون التعرض للاحتراق الوظيفي، مما سمح لكل عضو بالتراجع قليلاً عند الحاجة بينما يواصل الآخرون دفع الزخم الإبداعي للأمام.