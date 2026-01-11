"يس ثيوري"..من غرباء على "أريكة" إلى قمة عالمية بصناعة المحتوى

تأسست "يس ثيوري" (Yes Theory)، وهي قناة على يوتيوب وعلامة تجارية للإعلام الرقمي، على فكرة بسيطة وهي البحث عن عدم الارتياح وقول "نعم" للحياة. ما بدأ كتجربة شخصية بين غرباء نما منذ ذلك الحين ليصبح واحداً من أكثر المجتمعات شهرة على المنصة، متمحوراً حول اللطف، والفضول، والتواصل الإنساني.