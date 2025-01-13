يسرى مارديني: من لاجئة أولمبية إلى صانعة الأمل في سوريا

شاركت يسرا هذه الرسالة القوية في اليوم الثاني من مؤتمر المليار متابع، الذي بدأ في دبي في الحادي عشر من يناير. وشجعت الشباب على المثابرة والشجاعة. "كان والدي يقول لي دائمًا: إذا أحبك الجميع، فأنت لا تفعل الشيء الصحيح. ستكون هناك دائمًا انتقادات، لكن لا يمكنك السماح لذلك بإيقافك. استمر، وكن ثابتًا، ولا تخف أبدًا من التميز".