يسرى مارديني: من لاجئة أولمبية إلى صانعة الأمل في سوريا
في أغسطس/آب 2015، وبينما كانت سوريا تعاني من الدمار بسبب الحرب، واجهت يسرى مارديني وشقيقتها خياراً مستحيلاً - ترك كل شيء خلفهما في مسقط رأسهما دمشق والفرار لإنقاذ حياتهما.
وبعد شهر واحد، قادتهما رحلتهما إلى برلين، حيث ساعدت يسرى، السباحة الموهوبة، في دفع قارب للاجئين لمسافة أميال عندما تعطل محركه. وبعد عقد من الزمان، وبعد التنافس في الألعاب الأولمبية، وكتابة مذكرات، وتعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستعد يسرى الآن للعودة إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.
"لا أستطيع وصف اللحظة التي سمعت فيها الخبر"، هكذا تذكرت يسرى. "كنت على متن رحلة من لوس أنجلوس إلى برلين. وعندما هبطت وتفقدت هاتفي، كان كل شيء باللون الأخضر مع العلم الجديد. لقد أصبحنا أحراراً"، هكذا قالت لصحيفة خليج تايمز.
وقالت والدموع تملأ عينيها وهي تتذكر الألم الذي تحمله شعبها على مر السنين: "كان هناك الكثير من الفرح والخسارة والغضب في آن واحد".
وتعود رغبتها في العودة إلى حبها الثابت لوطنها. وتقول: "إنه شيء أشعر به كل يوم. أحتاج إلى العودة لإظهار للعالم ما يحدث وتذكير السوريين بأن لدينا مستقبلًا يجب أن نبنيه".
ولكن قرارها بالعودة بهذه السرعة أثار قلق والدتها. وتعترف يسرى قائلة: "والدتي مرعوبة، ولكن علي أن أرحل. هذه بلدي، وأفتقدها أكثر من أي شيء آخر في العالم". ورغم المخاطر، تظل صامدة. "أريد أن ألهم الشجاعة - ليس مرة واحدة فقط، بل دائماً".
وتخطط يسرا لزيارة عائلتها الممتدة في دمشق، والتي لم ترها منذ عام 2015. وأكدت: "سيكون من المؤثر رؤية منزلنا المدمر، لكن الناس بحاجة إلى رؤية الدمار وفهم الحاجة الملحة لإعادة البناء. نحن بحاجة إلى الوقوف معًا والتعافي كأمة".
اكتسبت يسرى شهرة عالمية كجزء من فريق اللاجئين الأولمبي الافتتاحي في أولمبياد ريو 2016، حيث تنافست كسباحة. وقد أكسبتها رحلتها الرائعة من ناجية من الحرب إلى رياضية أولمبية دور أصغر سفيرة للنوايا الحسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد ساعدت مذكراتها Butterfly وفيلم The Swimmers الذي سيعرض على Netflix في عام 2022 في مشاركة قصتها الملهمة مع العالم. وقالت: "من غير الواقعي أن أرى قصتي تلمس حياة الكثيرين. آمل أن يساعد ذلك الناس على فهم وضع اللاجئين".
في عام 2023، تم اختيار يسرى وشقيقتها سارة ضمن قائمة مجلة تايم لأكثر الأشخاص تأثيرًا. تواصل يسرى مشاركة رسائل الأمل والصمود على منصات مثل سناب شات، والتواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم.
وعلى الرغم من شهرتها، لا تزال يسرى ملتزمة بشدة بدعم اللاجئين. أسست مؤسسة مارديني للمساعدة في توفير فرص التعليم والرياضة للنازحين. تدرس يسرى حاليًا السينما والإعلام في لوس أنجلوس، وتحلم بإنشاء المزيد من قصص الصمود والأمل. وأوضحت يسرى: "أريد أن أكون جسرًا بين السوريين والعالم، لإلهام الأمل وإظهار أنه حتى بعد الدمار، يمكننا إعادة البناء والشفاء".
وتتطلع يسرا إلى المستقبل، وتتجاوز طموحاتها مجرد الدفاع عن حقوق الإنسان. وتقول: "أريد أن أصنع أفلامًا وأروي قصصًا حقيقية عن الحرب والبقاء على قيد الحياة". ويشكل تحقيق التوازن بين أدوارها كلاعبة أولمبية وصانعة أفلام ومناصرة لحقوق الإنسان جزءًا من مهمة أكبر تتمثل في ترك أثر دائم. وتضيف: "لا يتعلق الأمر بالإرث، بل بإحداث فرق. عندما أغادر هذا العالم، أريد أن يعرف الناس أنهم قادرون دائمًا على العطاء، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه".
شاركت يسرا هذه الرسالة القوية في اليوم الثاني من مؤتمر المليار متابع، الذي بدأ في دبي في الحادي عشر من يناير. وشجعت الشباب على المثابرة والشجاعة. "كان والدي يقول لي دائمًا: إذا أحبك الجميع، فأنت لا تفعل الشيء الصحيح. ستكون هناك دائمًا انتقادات، لكن لا يمكنك السماح لذلك بإيقافك. استمر، وكن ثابتًا، ولا تخف أبدًا من التميز".
وتؤكد يسرى، العازمة على العودة إلى سوريا، "هذه مجرد البداية. أريد أن أكون جزءًا من إعادة بناء بلدي. يستحق السوريون الكرامة والأمان والأمل".