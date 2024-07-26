يزن البواب الفلسطيني من اللجوء إلى المجد الرياضي

غادر رشاد فلسطين هرباً من دائرة عدم اليقين والفقر التي لا نهاية لها وبدأ حياة جديدة كلاجئ في إيطاليا حيث عمل كبائع متجول. إنها قصة مذهلة عن رجل من بلد مزقته الحرب ويستمر في تحدي صعاب الحياة.

أصبح رشاد الآن رجل أعمال ناجح في دبي يعمل في تجارة الأثاث، كما ساعد يزن في تأسيس مشروعه الخاص ويوجه جزء كبير من ثروته إلى طموحاته في السباحة.

ابتسم يزن مرة أخرى وقال: "ليس لدى اللجنة الأولمبية (في فلسطين) أموال، لذا علينا أن نساعد أنفسنا".

هذه الرحلة الرياضية الممولة ذاتياً جعلت يزن على وشك أن يصبح ثاني سباح فلسطيني يسبح في دورتين أولمبيتين متتاليتين.

خلال حديثنا الصريح، أخبرنا يزن بأنه ليس مرشحاً للفوز بميدالية في سباق 200 متر ظهراً في باريس. لكن قصته لا تتعلق بالأرقام والميداليات، بل تتعلق بتواجده في الألعاب الأوليمبية، أضخم الأحداث الرياضية على مستوى العالم، ليكون سفيراً لبلد فقد فيه الآلاف من الناس حياتهم، بما في ذلك الرياضيون والحكام والمدربون، في حرب وحشية.

وفي خضم كل ذلك، وصل يزن، وهو أيضاً مهندس طيران، إلى باريس حيث من المرجح أن يكون حامل علم الفريق الرياضي الفلسطيني المكون من ستة أعضاء في حفل الافتتاح يوم الجمعة.