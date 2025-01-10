"يجب أن لايجوع أحد"..تاريخ وقيم راسخة في الجزيرة الحمراء برأس الخيمة

وقد شرح إبراهيم العملية المعقدة قائلاً: "كانت اللآلئ الأعلى جودة، مثل اللآلئ الياقوتية، تُباع بأسعار مرتفعة. وكانت الأرباح تُقسم بعد سداد الديون، وحتى في هذه الحالة، كان كثيرون يعانون لتلبية احتياجاتهم". وأضاف إبراهيم أن العمل الجماعي كان بالغ الأهمية، حيث كان الغواصون والبحارة والمتخصصون مثل "اليلاس"، الذين كانوا يفتحون المحار، يؤدون أدواراً أساسية.