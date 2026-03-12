"يا بلادنا".. صرخة انتماء تؤكد: الأرواح ترخص لأجل تراب الإمارات

في وقتٍ تتجدد فيه معاني التلاحم الوطني وتبرز الحاجة إلى خطاب يعزز الثقة ويعبّر عن روح المجتمع تتجلى رؤية صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان التي تؤكد أن قصة نجاح الإمارات مستمرة بسواعد المواطنين والمقيمين الذين يعملون معًا لبناء المستقبل. ومن هذه المعاني استلهم الكاتب والملحن الإماراتي عبدالله الشحي أغنيته الوطنية الجديدة " يا بلادنا" التي قدمها بوصفها رسالة فنية تجسد روح التلاحم المجتمعي وتعزز الثقة والاستقرار، حيث حصدت الأغنية انتشارًا وإعجابًا واسعًا عبر قنوات التواصل الاجتماعي وتفاعلًا لافتًا من الجمهور.
وأكد الشحي الذي قام بكتابة وتلحين وتأدية الاغنيه أن هذا العمل بالنسبة له لا يمثل مجرد أغنية، بل واجبًا وشعورًا بالمسؤولية، مشيرًا إلى أن على كل فنان أن يسخر موهبته لخدمة وطنه ومجتمعه، وأن يسهم عبر الفن في التعبير عن مشاعر الناس وتعزيز روح الانتماء والتفاؤل وأن دور الفنان في مثل هذه المراحل يجب أن يكون إيجابيًا ومسؤولًا، مشيرًا إلى أن الفن لا يقتصر على كونه تعبيرًا جماليًا، بل رسالة قادرة على الوصول إلى الناس وبث الروح المعنوية في المجتمع، مؤكدًا شعوره بمسؤولية توظيف الكلمة واللحن لنقل رسالة إيجابية تعكس مسيرة العمل والإنجاز التي اختارتها الإمارات.
وبيّن أن فكرة الأغنية جاءت استلهامًا من المعاني التي شدد عليها سموه حول استمرار قصة نجاح الدولة بتكاتف المجتمع، لافتًا إلى أن الإمارات تمثل نموذجًا لقوة المجتمع وتلاحمه، حيث يعمل المواطنون والمقيمون معًا ويطمحون لأن يكونوا قدوة في العمل والإنجاز والقيم كما أشار إلى أنه حرص من خلال هذا العمل الفني على تجسيد معنى التلاحم الوطني وإبراز ما وصفه بـ"القوة الهادئة" التي تنبع من الإيمان بالوطن والتمسك بالثوابت التي قامت عليها الدولة، مؤكدًا أن الفن يمكن أن يشكل قوة ناعمة توحد المشاعر وتدعم المجتمع.
كلمات الأغنيه:
يا بلادنا ترخص لك الأرواح يا بلاد
فدوة لترابك باذلين النفس والروح
بقوة وعزم متمسكين برب العباد
والموت أرخص ولا تسألنا عن جروح
أقوى بالإيمان وأقوى بجيش وعتاد
وشعب على أمر القياده لبى ويروح
نحن إذا العدو لمس اي شي معتاد
نبني بداله الف إنجاز وصروح