يانصيب دبي: اربح سيارة "سايبرترك" مطلية بذهب 24 قيراط

وبحسب المنظمين، مقابل كل 500 درهم يتم إنفاقها في المنافذ المشاركة في الفترة من 14 نوفمبر إلى 29 ديسمبر، يمكن للمتسوقين ربح تذكرة يانصيب واحدة للحصول على فرصة للفوز بالسيارة الكهربائية الأيقونية المعروفة بتصميمها المستقبلي.