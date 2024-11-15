الإمارات
يانصيب دبي: اربح سيارة "سايبرترك" مطلية بذهب 24 قيراط
يمكن للمتسوقين ربح تذكرة يانصيب واحدة للحصول على فرصة للفوز بالسيارة الكهربائية الأيقونية
من يريد ركوب أول شاحنة"سايبر ترك" Cybertruck مطلية بالذهب عيار 24 قيراطًا في المنطقة؟ هذه فرصة للفائز في سحب توسعة سوق الذهب في دبي.
وبحسب المنظمين، مقابل كل 500 درهم يتم إنفاقها في المنافذ المشاركة في الفترة من 14 نوفمبر إلى 29 ديسمبر، يمكن للمتسوقين ربح تذكرة يانصيب واحدة للحصول على فرصة للفوز بالسيارة الكهربائية الأيقونية المعروفة بتصميمها المستقبلي.
ولم يتم ذكر السعر الفعلي لسيارة سايبرترك المطلية بالذهب، لكن سعر السيارة الجديدة تمامًا - بدون طلاء ذهبي - يبلغ حوالي 490 ألف درهم في السوق.
يعد توسع سوق الذهب في دبي جزءاً من مشروع إثراء ديرة، ويضم حوالي 300 متجر.