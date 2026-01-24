الإمارات

يانصيب الإمارات يعلن نتائج سحب "يوم الحظ" بتنسيقه الجديد

توزيع جوائز كبرى في الشارقة وثلاثة فائزين يحصدون مئات الآلاف في فئة فرصة الحظ.
سيد أياز باشا
أعلنت يانصيب الإمارات عن نتائج سحب "يوم الحظ" الأسبوعي، الذي أقيم وفق النظام الجديد ليوم السبت.

كانت الأرقام الفائزة في سحب يوم الحظ هي:

  • الأيام: 12, 25, 31, 22, 11 and 14

  • شهر الحظ: 3

الفائزون بفرصة الحظ

حقق السحب أيضًا فوزًا كبيرًا في قسم فرصة الحظ، حيث فاز ثلاثة لاعبين بمبلغ 100 ألف درهم لكل منهم.

كانت أرقام تعريف فرصة الحظ الفائزة هي:

  • AS1781137

  • DU9745571

  • BN3833225

لقد أنتج التنسيق الأسبوعي بالفعل أكثر من 200 فائز بفرصة الحظ منذ تقديمه.

تُجرى سحوبات يوم الحظ الآن كل يوم سبت، بعد تعديل أُعلن عنه خلال الذكرى السنوية الأولى ليانصيب الإمارات. يتميز التنسيق المحدث بجائزة كبرى بقيمة 30 مليون درهم، وجائزة ثانية بقيمة 5 ملايين درهم، وقسم فرصة الحظ الذي يقدم جوائز بقيمة 100 ألف درهم كل أسبوع.

