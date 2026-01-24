يانصيب الإمارات يعلن نتائج سحب "يوم الحظ" بتنسيقه الجديد

تُجرى سحوبات يوم الحظ الآن كل يوم سبت، بعد تعديل أُعلن عنه خلال الذكرى السنوية الأولى ليانصيب الإمارات. يتميز التنسيق المحدث بجائزة كبرى بقيمة 30 مليون درهم، وجائزة ثانية بقيمة 5 ملايين درهم، وقسم فرصة الحظ الذي يقدم جوائز بقيمة 100 ألف درهم كل أسبوع.