يانصيب الإمارات يعلن نتائج سحب "يوم الحظ" الخامس والثلاثين

ثلاثة فائزين بـ 300 ألف درهم في فئة "فرصة الحظ" وتفاصيل الأرقام الرابحة لعام 2026.
سيد أياز باشا
أعلن اليانصيب الإماراتي يوم السبت نتائج سحب يوم الحظ الخامس والثلاثين، الذي أقيم ضمن التنسيق الأسبوعي ليوم السبت.

الأرقام الفائزة لسحب يوم الحظ رقم 260131 كانت:

الأيام: 29، 1، 5، 4، 27 و 21

شهر الحظ: 6

الفائزون بفرصة الحظ

وشمل السحب أيضًا فقرة الفرصة المحظوظة، حيث فاز ثلاثة لاعبين بمبلغ 100,000 درهم لكل منهم.

كانت أرقام تعريف الفرصة المحظوظة الفائزة هي:

  • CL6240256

  • BJ3425366

  • BP4060019

تُجرى سحوبات يوم الحظ كل يوم سبت، بعد التغييرات التي أعلنها اليانصيب الإماراتي خلال الذكرى السنوية الأولى لتأسيسه. يتضمن التنسيق المحدث جائزة كبرى بقيمة 30 مليون درهم، وجائزة ثانية بقيمة 5 ملايين درهم، وجوائز أسبوعية لفرصة الحظ.

