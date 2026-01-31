يانصيب الإمارات يعلن نتائج سحب "يوم الحظ" الخامس والثلاثين

تُجرى سحوبات يوم الحظ كل يوم سبت، بعد التغييرات التي أعلنها اليانصيب الإماراتي خلال الذكرى السنوية الأولى لتأسيسه. يتضمن التنسيق المحدث جائزة كبرى بقيمة 30 مليون درهم، وجائزة ثانية بقيمة 5 ملايين درهم، وجوائز أسبوعية لفرصة الحظ.