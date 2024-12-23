يانصيب الإمارات يعلن عن منصة جديدة للصحة العقلية

كما أعلنت شركة "ذا جيم"، التي تدير يانصيب الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عن إبرامها شراكة مع شركة "تكلم" لإنشاء موقع صغير مخصص على https://getsupport.takalamhere.com. وإلى جانب جلسات الاستشارة، تحتوي المنصة على مقاطع فيديو ومقالات.