الإمارات
يانصيب الإمارات يعلن عن منصة جديدة للصحة العقلية
ستعمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي على دعم الأفراد المعرضين لخطر تطوير "سلوكيات الألعاب غير الصحية" مثل الإدمان
أعلنت شركة "ذا جيم"، التي تدير يانصيب الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عن إبرامها شراكة مع شركة "تكلم".
وستعمل منصة للصحة العقلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي على دعم الأفراد المعرضين لخطر تطوير "سلوكيات الألعاب غير الصحية" مثل الإدمان.
وتقدم المنصة جلسات استشارات وتدريب مجانية عبر الإنترنت "غير محدودة".
كما أعلنت شركة "ذا جيم"، التي تدير يانصيب الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عن إبرامها شراكة مع شركة "تكلم" لإنشاء موقع صغير مخصص على https://getsupport.takalamhere.com. وإلى جانب جلسات الاستشارة، تحتوي المنصة على مقاطع فيديو ومقالات.