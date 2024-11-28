يانصيب الإمارات يثير حماس المقيمين بجائزة 100 مليون درهم

اكتفى في البداية بشراء تذكرة واحدة ليستكشف العملية، لكنه سرعان ما نشر الخبر بين أصدقائه. وقال: "على الفور، انضم عشرة من أصدقائي واشتروا تذاكرهم"، مضيفاً أن اليانصيب أصبح حديث الساعة في مكتبهم. وتابع: "سنشتري المزيد من التذاكر بعد العمل، هذا ما اتفقنا عليه جميعاً".