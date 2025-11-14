يانصيب الإمارات: صرف 100 مليون درهم للفائز في معاملة واحدة غير مُقتطعة

أكد يانصيب الإمارات أن الجائزة الكبرى التي تم الفوز بها مؤخراً وتبلغ 100 مليون درهم سيتم دفعها كمبلغ إجمالي معفى من الضرائب "في معاملة واحدة، دون خصومات أو أقساط".

وقال سكوت بيرتون، المدير التجاري للألعاب في "يانصيب الإمارات"، إن أكبر جائزة يانصيب في تاريخ الدولة سيتم صرفها بعد بروتوكول صارم للتحقق والدفع، والذي يستغرق عادة "عدة أسابيع من وقت السحب".

في مقابلة مع صحيفة "الخليج تايمز"، قال بيرتون إن البروتوكول يضمن الشفافية والأمان في كل مرحلة. وأوضح: "يُدعى الفائز إلى مقرنا لإجراء اجتماع شخصي، حيث نتحقق من هويته، ونُكمل الوثائق المطلوبة، ونطلعه بالتفصيل على العملية."

وأضاف: "بعد ذلك، تُقدم جميع الوثائق للحصول على الموافقات التنظيمية والمصرفية، وبمجرد الحصول على التصريح، يتم تحويل الأموال مباشرة إلى الحساب المصرفي للفائز."

وكان أنيلكومار بولا، المقيم في أبوظبي، قد طابق جميع الأرقام السبعة في السحب التاريخي الشهر الماضي، وأصبح أغنى بـ 100 مليون درهم بين عشية وضحاها.

ما بعد الفوز: إرشاد ودعم للفائزين

بعد فوز بهذا الحجم، لا يكتفي "يانصيب الإمارات" "بمجرد تسليم شيك"، بل يساعد الفائزين على التعامل مع صدمة الثراء المفاجئ والعلني.

يقول بيرتون: "الثراء المفاجئ يمكن أن يجلب الفرص والمسؤولية على حد سواء، لذا فإن هدفنا هو مساعدة الفائزين على التعامل معه بتمعن، سواء كان ذلك في إدارة الاهتمام العام، أو التخطيط للمستقبل، أو التكيف مع واقعهم الجديد."

وأضاف: "لدينا فريق متخصص يرافقهم خلال العملية ويتبنى منهجاً عملياً جداً في توجيه الفائزين لطلب المشورة والدعم المهني."

التدقيق والنزاهة في السحب

خلف الكواليس، اتبع "يانصيب الإمارات" بروتوكولات صارمة وفقاً للمعايير الدولية لتأكيد صحة الفوز القياسي.

وقال بيرتون: "كل سحب، بغض النظر عن قيمة الجائزة، يتم تدقيقه والإشراف عليه بشكل مستقل من قبل مدقق خارجي، ويُنفذ باستخدام أنظمة معتمدة لتوليد الأرقام العشوائية، بينما يتم تنظيم العملية بأكملها من قبل الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA)."

وتذكر بيرتون لحظة اكتشاف الفوز: "لقد كانت لحظة لا تُصدق، مزيج من الإثارة والفرح الخالص. كان الفريق بأكمله في حالة نشوة. بدأنا على الفور في التحقق من النتيجة وتحديد هوية الفائز."

ضمانات اللعب المسؤول

يوفر "يانصيب الإمارات" موارد اللعب المسؤول لجميع الفائزين الكبار. وهذا يساعد الفائزين على التعامل مع "الاهتمام المكتشف حديثاً الذي يأتي مع الظهور في دائرة الضوء العامة للفوز بجوائز كبرى".

وأكد بيرتون أن المنصة مبنية على أساس اللعب المسؤول، خاصة وسط الحماس المتزايد بعد الجائزة القياسية. وأشار إلى تدابير مثل حدود الإنفاق، وأدوات الاستبعاد الذاتي، والموارد التعليمية. كما أن اليانصيب شريك مع "تكلم" (Takalam)، منصة الرفاهية العقلية الرقمية في الإمارات، لتقديم الدعم العاطفي عند الحاجة. ويتلقى جميع الموظفين تدريباً على اللعب المسؤول.