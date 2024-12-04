يانصيب الإمارات: تعزيز الوعي بمخاطر الألعاب وضمان الترفيه الآمن

حدود الإيداع: يمكن أن تكون هذه الحدود يومية أو أسبوعية أو شهرية. بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى، لا يمكن إجراء إيداعات إضافية حتى انتهاء فترة الحد الأقصى.

فترة توقف: يمكن للمشاركين اختيار فترة توقف تتراوح بين 72 ساعة وستة أسابيع. وخلال هذه الفترة، لن يتمكنوا من الوصول إلى حساباتهم أو تلقي أي مواد تسويقية.