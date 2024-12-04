يانصيب الإمارات: تعزيز الوعي بمخاطر الألعاب وضمان الترفيه الآمن
يحصل المقيمون الذين يسجلون في يانصيب الإمارات العربية المتحدة على 'رسالة بريد إلكتروني مفصلة' تبرز أهمية المشاركة المسؤولة. وأوضح ممثل شركة The Game LLC، المشغلة ليانصيب الإمارات العربية المتحدة، لصحيفة خليج تايمز أن البريد الإلكتروني يحتوي على 'إرشادات أساسية' لحماية اللاعبين من سلوكيات المقامرة الضارة.
بحسب الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في الإمارات العربية المتحدة، تتميز الألعاب الإشكالية بـ "المشاركة المتهورة أو المتسرعة أو القهرية في الألعاب، مما يدل على نقص السيطرة والمسؤولية".
أكدت شركة تشغيل اليانصيب في الإمارات العربية المتحدة أنها تركز على المقامرة المسؤولة في جميع عروضها الترويجية من خلال تطبيق التحقق من العمر وبرامج الاستبعاد الذاتي وتشجيع حدود الإنفاق. وأضاف الممثل: 'توفر الشركة للاعبين الموارد والأدوات عبر الإنترنت ومبادرات دعم الرفاهية لمساعدتهم على إدارة سلوكياتهم في اللعب واتخاذ قرارات مستنيرة'.
وأيضًا، أبرمت الشركة شراكة مع منصة Takalam الإلكترونية التي توفر الدعم للصحة النفسية. وفي حال شعر المشاركون بأن الألعاب تؤثر على صحتهم، ستقدم Takalam الدعم اللازم.
انطلقت رسمياً أول عملية يانصيب في الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، وبلغت قيمة الجائزة الكبرى 100 مليون درهم. وجاء ذلك بعد "عملية تقييم شاملة" لضمان توافق عمليات يانصيب الإمارات العربية المتحدة مع "المعايير التنظيمية الصارمة" لهيئة تنظيم اليانصيب في الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل تعزيز المقامرة المسؤولة.
وقالت الهيئة إنها تطبق "ممارسات مسؤولة في كل جانب من جوانب تجربة الألعاب"، من تصميم الألعاب إلى استراتيجيات التسويق وتوفير خدمات دعم اللاعبين. وشددت الهيئة على أن الألعاب يجب أن تكون شكلاً من أشكال الترفيه والأنشطة الترفيهية، وليس وسيلة لتوليد الدخل أو كسب المال.
تنص الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجاريةGCGRA على موقعها على الإنترنت: "يمكن أن تحدث مشكلات الألعاب لأي شخص من أي مجال من مجالات الحياة، مما يحول مصدرا ممتعا للترفيه إلى نشاط غير صحي، وقد يؤدي ذلك إلى عواقب شخصية ومالية واجتماعية".
عناصر التحكم في اللاعب
تتطلب الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجاريةGCGRA من المشغلين توفير أدوات تمكين اللاعبين. تقدم اللعبة ثلاث أدوات من هذا القبيل:
حدود الإيداع: يمكن أن تكون هذه الحدود يومية أو أسبوعية أو شهرية. بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى، لا يمكن إجراء إيداعات إضافية حتى انتهاء فترة الحد الأقصى.
فترة توقف: يمكن للمشاركين اختيار فترة توقف تتراوح بين 72 ساعة وستة أسابيع. وخلال هذه الفترة، لن يتمكنوا من الوصول إلى حساباتهم أو تلقي أي مواد تسويقية.
الاستبعاد الذاتي: هذه فترة راحة أطول، حيث يمكن للاعبين تعليق حساباتهم لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، أو اختيار جعل الاستبعاد دائمًا. وقال مشغل يانصيب الإمارات العربية المتحدة: 'خلال هذه الفترة، ستتمكن من تسجيل الدخول للتحقق من سجل اللعب وسحب الأموال، ولكنك لن تتمكن من إيداع أو لعب أي ألعاب'.
كيفية اكتشاف الألعاب التي تسبب المشاكل
وبحسب هيئة تنظيم المقامرة في جورجيا، فإن المدمنين على الألعاب سيواجهون صعوبة في التوقف عن هذه العادة رغم رغبتهم في ذلك. كما أنهم سيراهنون بما يتجاوز قدراتهم المالية، "مما يؤدي إلى زيادة مبلغ المال والرهانات تدريجيًا".
وسوف يبدأون في "مطاردة الخسائر" ـ حيث يستمرون في اللعب على أمل تعويض الخسائر السابقة. وسوف يقترضون أيضاً المال للعب أو سداد الديون المرتبطة بالألعاب، "مما يؤدي إلى عدم الاستقرار المالي وتراكم الديون".
تشمل العلامات الرئيسية الأخرى التي حددتهاالهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية GCGRA ما يلي:
قضاء وقت مفرط على مواقع الألعاب أو في الأماكن التي تنتشر فيها الألعاب
التفاخر بالنجاحات في الألعاب مع التقليل من الخسائر
فقدان الاهتمام بالهوايات الأخرى، وتفويت المناسبات الاجتماعية
تخصيص جزء كبير من وقت الفراغ والمال للألعاب
الانسحاب من المسؤوليات، مثل الغياب غير المبرر عن العمل أو التجمعات الاجتماعية
تقلبات المزاج المرتبطة بأنشطة الألعاب