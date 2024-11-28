يانصيب الإمارات: تجربة مبتكرة تنعش قطاع الألعاب في الدولة
أطلقت شركة "ذا جيم" أول يانصيب مرخص في الإمارات يوم الأربعاء، وتعمل حالياً على استكشاف أفكار وأشكال جديدة للألعاب لتوسيع مجموعتها. يقدم يانصيب الإمارات حالياً لعبتين على موقع theuaelottery.ae: سحب "يوم الحظ" مع جائزة كبرى تصل إلى 100 مليون درهم، وفرص للفوز بمبالغ تتراوح بين 100 درهم و مليون درهم؛ بالإضافة إلى أربع بطاقات حظ تمنح جوائز نقدية تتراوح بين 50 ألف درهم ومليون درهم.
في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز"، قال ممثل الشركة التي مقرها أبوظبي: "يمثل يانصيب الإمارات إنجازاً كبيراً كأول وأوحد يانصيب منظم في منطقة الخليج. نركز بشكل أساسي على تقديم تجربة يانصيب عالمية تتماشى مع أهداف دولة الإمارات في التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة في أسلوب الحياة والسياحة والترفيه."
وقالت الشركة إن ترخيصها الحصري لليانصيب سيسمح لها بالتركيز على تقديم تجربة يانصيب مبتكرة و"ذات صلة ثقافية" للمشاركين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف الممثل قائلاً: "تركز جهودنا حالياً على ضمان نجاح يانصيب الإمارات داخل الدولة، ونحن ملتزمون باستكشاف فرص التوسع الإقليمي في المستقبل. من خلال استخدام أحدث التقنيات وحلول الألعاب التي تتناسب مع الثقافة، بالإضافة إلى خبرتنا في تشغيل الألعاب التجارية على هذا النطاق، نهدف إلى وضع معايير جديدة لصناعة اليانصيب، سواء في الإمارات أو في المنطقة بأسرها."
فرص عمل جديدة سيتم إنشاؤها
وتأسست شركة (ذا جيم) The Game في عام 2023، وهي شركة ترفيهية تركز على التكنولوجيا وتدير ألعاباً تجارية منظمة.
وأضاف الممثل أن الشركة توظف حالياً أكثر من 100 متخصص من أكثر من 20 جنسية. "يتميز هذا الفريق المتنوع ثقافياً بالخبرة في التكنولوجيا المتقدمة، وعمليات الألعاب، والاستشارات الترفيهية، والألعاب المسؤولة، مما يساهم في تقديم تجارب يانصيب مبتكرة ومتوافقة مع الثقافة."
ويشكل إطلاق يانصيب الإمارات العربية المتحدة "خطوة محورية" في استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها كمركز رائد لأسلوب الحياة والترفيه.
وأضاف الممثل: "مع هذا التطور، أصبح قطاع الألعاب التجارية في الإمارات العربية المتحدة على أهبة الاستعداد للنمو، الأمر الذي من شأنه أن يدفع حتماً الطلب على القوى العاملة الماهرة. تم تصميم يانصيب الإمارات العربية المتحدة لتوفير تجربة يانصيب عالمية المستوى في بيئة آمنة ومنظمة. ومع تطور القطاع، نتوقع خلق فرص عمل في مجالات مثل عمليات الألعاب، والامتثال التنظيمي، وتطوير التكنولوجيا، وإشراك العملاء".
الشفافية في اختيار الفائزين
وعندما سئل عن كيفية ضمان العدالة في اختيار الفائزين، قال الممثل إن جميع التقنيات والخوارزميات المستخدمة في تشغيل يانصيب الإمارات العربية المتحدة معتمدة من قبل منظمات اختبار وتصديق مستقلة موثوقة.
"تضمن شركة (ذا جيم) The Game LLC العدالة والشفافية من خلال الالتزام الصارم باللوائح التي وضتعها GCGRA (الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية)، والتي تشرف على أفضل الممارسات وتنفذها لجميع عمليات الألعاب التجارية."
ما الذي يجعل يانصيب الإمارات مختلفاً؟
منحت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية ترخيصاً لشركة (ذا جيم) The Game، وهي إحدى شركات مجموعة (مومينتيوم غروب) Momentum Group، في شهر يوليو لتشغيل يانصيب الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الشركة إنها تقدمت بطلب للحصول على الترخيص بعد أن أظهرت البيانات التي جمعتها وجود "طلب متزايد على اليانصيب والترفيه في دولة الإمارات العربية المتحدة".
"وبإدراكنا لهذا الاتجاه، اغتنمنا الفرصة للمشاركة في عملية ترخيص (الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية) GCGRA لتقديم علامة تجارية متميزة تتماشى مع رؤية (الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية) GCGRA لإنشاء بيئة ألعاب تجارية آمنة ومنظمة في الإمارات. يختلف يانصيب الإمارات عن غيره من اليانصيب والسحوبات من خلال التزامه التام بقوانين الصناعة ولوائح الإمارات، مما يتيح للمشاركين الاستمتاع بتجربة يانصيب عالمية في بيئة آمنة ومسؤولة ومنظمة تحت إشراف دقيق من (الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية) GCGRA."
عند سؤاله عن سبب تأخر إطلاق اليانصيب لأربعة أشهر بعد الحصول على الترخيص، قال الممثل: "شاركت فرقنا في جميع الأقسام في التحضير الدقيق والتوقيت المثالي للإطلاق لضمان توافق جميع جوانب عملياتنا مع اللوائح والسياسات الصارمة التي وضعتها هيئة تنظيم اليانصيب في الإمارات. وكان هذا النهج المدروس ضرورياً للحفاظ على الامتثال وتأسيس قاعدة راسخة قوية لنجاح (ذا جيم) The Game كمشغل لليانصيب في الإمارات."