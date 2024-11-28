يانصيب الإمارات: تجربة مبتكرة تنعش قطاع الألعاب في الدولة

وأضاف الممثل قائلاً: "تركز جهودنا حالياً على ضمان نجاح يانصيب الإمارات داخل الدولة، ونحن ملتزمون باستكشاف فرص التوسع الإقليمي في المستقبل. من خلال استخدام أحدث التقنيات وحلول الألعاب التي تتناسب مع الثقافة، بالإضافة إلى خبرتنا في تشغيل الألعاب التجارية على هذا النطاق، نهدف إلى وضع معايير جديدة لصناعة اليانصيب، سواء في الإمارات أو في المنطقة بأسرها."

فرص عمل جديدة سيتم إنشاؤها