يانصيب الإمارات: التذاكر ستكون متاحة في المتاجر ومحطات الوقود قريباً
تعتزم يانصيب الإمارات العربية المتحدة بيع التذاكر في أماكن البيع بالتجزئة مثل محلات السوبر ماركت ومحطات الوقود، بحسب ما قاله مديرها.
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز ، لم يحدد "ووسلي"، مدير عمليات اليانصيب في شركة ذا جيم - التي تدير يانصيب الإمارات العربية المتحدة - جدولاً زمنياً لهذه الخطوة، لكنه قال إن الشركة تأمل في القيام بذلك "قريباً".
وانطلق يانصيب الإمارات العربية المتحدة في أواخر العام الماضي بجائزة كبرى قدرها 100 مليون درهم. وقال "بيشوب" إن التذاكر يمكن شراؤها حاليًا من خلال موقعها الإلكتروني فقط، لكن الشركة ستطلق تطبيقًا قريبًا.
وعندما سُئل عن كيفية بيع التذاكر في المتاجر، قال إن الناس سيتمكنون من الذهاب إلى المتجر وشرائها. وقال: "نحاول وضع بيئة يانصيب طبيعية حيث يمكنك الذهاب إلى ماكينة تسجيل المدفوعات وستجد صندوقًا من التذاكر القابلة للخدش هناك. قد يكون هناك محطة حيث يمكنك شراء تذكرة يوم الحظ. قد تكون هناك أيضًا طرق بيع أخرى، مثل ماكينة بيع التذاكر".
وستقوم المتاجر التي تبيع التذاكر بعرض "مواد تسويقية" تتيح للمتسوقين معرفة مدى توفر يانصيب الإمارات العربية المتحدة.
وبعد سنوات من إجراء العديد من السحوبات التي يديرها القطاع الخاص، أطلقت الدولة أول عملية يانصيب منظمة في العام الماضي. وتقدم هذه العملية مجموعة من الجوائز، حيث يمكن للمشاركين اختيار أرقام اليانصيب الخاصة بهم أو استخدام مولد الأرقام العشوائي. ويحظى حاملو التذاكر بفرصة الفوز بأي مبلغ يتراوح بين 100 و100 مليون درهم. ويمكن للمشاركين أيضًا شراء بطاقات الخدش التي تبلغ الجائزة الكبرى فيها مليون درهم. وتُقام السحوبات كل أسبوعين أيام السبت.
وكشف بيشوب عن إضافة المزيد من الألعاب قريبًا. وقال: "سيشاهد الناس المزيد من ألعاب السحب. لا أريد الكشف عن الكثير ولكن سيكون هناك المزيد من الألعاب المتاحة في التطبيق وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني وفي متاجر التجزئة عند إطلاقه. وسنقوم أيضًا بتحديث ألعاب الخدش عبر الإنترنت بشكل مستمر وتوفير محتوى جديد للاعبين".
سيوفر التطبيق "وصولاً أسهل" إلى المنصة الرقمية لليانصيب. "عندما تبدأ يانصيبًا، وخاصة في منطقة لا يعتادون عليها، فهناك تجربة تعليمية وتوعوية كبيرة".
عملية الترخيص
وكشف "بيل" أن كل لعبة من ألعاب يانصيب الإمارات العربية المتحدة استوفت متطلبات الترخيص الصارمة من قبل الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية. وقال: "لقد خضعنا لاختبارات صارمة. يتم اختبار منصتنا وإجراءاتنا وعملياتنا وألعابنا من قبل مختبرات دولية لضمان أن هيكل الأسعار هو ما نقوله وأن منصتنا آمنة".
يقع المقر الرئيسي للهيئة في أبوظبي، وهي السلطة التنفيذية التي تتمتع بالسلطة الحصرية لتنظيم وترخيص والإشراف على جميع أنشطة ومرافق الألعاب التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف أن كل شيء بدءًا من تشغيل آلات الكرات وحتى وزن الكرات يتم اختباره. وقال: "نخضع لفحوصات الامتثال باستمرار". "يتم اختبار آلة الكرات الخاصة بنا ويتم وزن الكرات الموجودة في الآلة. لذا، هناك عملية صارمة للغاية تضمن السلامة. سنظل ملتزمين بكل ما هو مطلوب منا القيام به بموجب هذه الهياكل التنظيمية".