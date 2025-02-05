يانصيب الإمارات: التذاكر ستكون متاحة في المتاجر ومحطات الوقود قريباً

وعندما سُئل عن كيفية بيع التذاكر في المتاجر، قال إن الناس سيتمكنون من الذهاب إلى المتجر وشرائها. وقال: "نحاول وضع بيئة يانصيب طبيعية حيث يمكنك الذهاب إلى ماكينة تسجيل المدفوعات وستجد صندوقًا من التذاكر القابلة للخدش هناك. قد يكون هناك محطة حيث يمكنك شراء تذكرة يوم الحظ. قد تكون هناك أيضًا طرق بيع أخرى، مثل ماكينة بيع التذاكر".