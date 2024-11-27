يانصيب الإمارات: الألعاب المتاحة.. أسعار التذاكر وفرص الفوز

بين الساعة 10 مساءً في يوم السحب والساعة 7 مساءً في يوم السبت الذي يتم فيه السحب التالي. أثناء السحب المباشر، سيتم تعليق مبيعات تذاكر يوم الحظ مؤقتاً من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 10 مساءً.