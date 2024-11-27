يانصيب الإمارات: الألعاب المتاحة.. أسعار التذاكر وفرص الفوز
بعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر على الإعلان عنها لأول مرة، تم إطلاق يانصيب الإمارات العربية المتحدة رسمياً. ويمكن شراء التذاكر من الموقع الرسمي لليانصيب www.theuaelottery.ae . وتديره شركة"ذا جيم ل ل سي" The Game LLC، وهو أول مشروع يانصيب منظم ووحيد في الإمارات العربية المتحدة.
مع أسعار التذاكر التي تبدأ من 50 درهماً إماراتياً، يمكن للاعبين الفوز بجائزة كبرى تبلغ 100 مليون درهم إماراتي. إليك كيفية لعب الألعاب والجوائز وفرص الفوز والإجابة على جميع أسئلتك.
كم عدد الألعاب التي يمكن للمشاركين لعبها؟
في الوقت الحاضر، يقدم اليانصيب لعبتين:
يوم الحظ.
بطاقات الحظ
من المرجح أن يتم إضافة المزيد من الألعاب قريباً.
كيف يلعب المشاركون لعبة "يوم الحظ"؟
تبلغ تكلفة كل مشاركة في مسابقة "يوم الحظ" 50 درهماً إماراتياً، حيث يختار المشاركون ستة أرقام من قسم "الأيام" ورقماً واحداً من قسم "الأشهر" ويفوزون بالجائزة الكبرى إذا تطابقت جميع الأرقام السبعة مع نتيجة السحب. الجائزة الثانية تذهب إلى أولئك الذين يمكنهم مطابقة جميع الأرقام الستة من "الأيام".
إذا تطابقت خمسة أرقام من قسم "الأيام" ورقم واحد من قسم "الأشهر"، يفوزون بالجائزة الثالثة. إذا تطابقت خمسة أرقام من قسم "الأيام" أو أربعة أرقام من قسم "الأيام" ورقم واحد من قسم "الأشهر"، يفوزون بالجائزة الرابعة.
إذا تطابقت ثلاثة أرقام من قسم "الأيام" ورقم واحد من "الأشهر"؛ أو رقمان من "الأيام" ورقم واحد من "الأشهر"؛ أو رقم واحد من "الأيام" ورقم واحد من "الأشهر"؛ أو رقم واحد من "الأشهر"، يحصلون على الجائزة الخامسة.
ما هي احتمالات الفوز؟
وفقاً لليانصيب الإماراتي، إليك احتمالات الفوز:
الجائزة الكبرى (100 مليون درهم): 1 من 8,835,372
الجائزة الثانية (مليون درهم): 1 من 803,216
الجائزة الثالثة (100000 درهم): 1 من 58902
الجائزة الرابعة (1000 درهم): 1 من 1437
الجائزة الخامسة (100 درهم): 1 من 12.1
ما هي "الفرصة المحظوظة"؟
لكل تذكرة يتم شراؤها، يقوم النظام بإنشاء "معرف فرصة الحظ" المقابل. وخلال كل سحب مباشر ليوم الحظ، سيتم إجراء سحب آخر لـ "فرصة الحظ". وفي السحب الافتتاحي في 14 ديسمبر، من المؤكد أن سبعة معرفات "فرصة حظ" يمكنهم الفوز بمبلغ 100 ألف درهم لكل منهم.
ماذا يحدث إذا كان هناك أكثر من فائز بالجائزة الكبرى؟
سيتم تقسيم المبلغ بالتساوي بين حاملي التذاكر الفائزة.
ما هو وقت السحب؟
سيتم إجراء السحب المباشر كل يوم سبت (كل أسبوعين) في الساعة 8.30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
متى يمكن للمشاركين شراء التذاكر؟
بين الساعة 10 مساءً في يوم السحب والساعة 7 مساءً في يوم السبت الذي يتم فيه السحب التالي. أثناء السحب المباشر، سيتم تعليق مبيعات تذاكر يوم الحظ مؤقتاً من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 10 مساءً.
هل يمكن لمشاركة واحدة المطالبة بفوز متعدد؟
يحق لكل مشارك في سلسلة السحب الفوز مرة واحدة فقط. وفي حالة الفوز بجوائز متعددة من خلال مشاركة واحدة، سيتم منح الجائزة الأكبر.
ما هي بطاقات الحظ؟
يمكن للمشاركين شراء بطاقات الحظ للحصول على فرصة للفوز بما يصل إلى مليون درهم. تبدأ أسعار هذه البطاقات من 5 دراهم، مما يتيح الفرصة للفوز بما يصل إلى 50 ألف درهم. هناك أيضاً بطاقات بقيمة 10 دراهم، والتي تقدم جائزة كبرى تبلغ 100 ألف درهم، بينما تقدم بطاقات بقيمة 20 درهماً 300 ألف درهم. يمكن للاعبين الفوز بمليون درهم ببطاقات بقيمة 50 درهماً.