"ياس سي وورلد" بأبوظبي يقود جهود إنقاذ الكائنات البحرية

أكد دياز: "لقد تم تبطين الجزء السفلي من سيارة الإسعاف بمادة إسفنجية حتى توفر الراحة للحيوانات. وأكد دياز أن "بعض الحيوانات التي اعتادت العيش في الماء، لديها جلد غير معتاد على الأسطح الصلبة، لذا فهي تحتاج إلى عناية إضافية. ولتعزيز القدرة على التكيف بشكل أكبر، تحمل المركبات معدات متخصصة خاصة بالحيوانات ومصممة لتناسب احتياجات كل مهمة إنقاذ. ويشمل ذلك نقالات الدلافين والأطوم، ورشاشات المياه، و"حقائب الطوارئ" المملوءة مسبقاً والتي تحتوي على عناصر أساسية مثل المناشف والأنابيب والقمع ومعدات الترطيب والقفازات ومجموعات الاستجابة للطوارئ المجهزة بمعدات التثبيت".