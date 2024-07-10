"ياس سي وورلد" بأبوظبي يقود جهود إنقاذ الكائنات البحرية
تم إنقاذ ومعالجة المئات من الحيوانات البحرية المريضة أو المصابة في مركز "ياس سي وورلد" للبحوث والإنقاذ في أبوظبي، إلى جانب السلاحف التي تم إطلاقها في بيئتها الطبيعية.
ويعد المركز الذي تبلغ مساحته 8600 متر مربع، والذي بدأ تشغيله في الربع الأول من العام الماضي، أكبر منشأة متخصصة في المنطقة في مجال الأبحاث البحرية والإنقاذ وإعادة التأهيل والإرجاع إلى البحر .
ومنذ إنشائه، يقدم المركز الرعاية الضرورية لمجموعة واسعة من الحيوانات؛ من السلاحف البحرية إلى الدلافين والأنواع المهددة بالانقراض. ويضم المركز أول سيارات إسعاف مخصصة لإنقاذ الحيوانات البحرية في المنطقة بمعدات متخصصة وأسطول متطور من قوارب الإنقاذ.
واطلعت صحيفة خليج تايمز على سير العمل خلف الكواليس عن طريق جولة مع خبراء المركز أثناء استجابتهم لحالات الطوارئ البحرية بدءاً من تلقي مكالمة على رقم الخط الساخن 0565030060 - المشترك مع هيئة البيئة - أبوظبي.
وقال "جوناثان دياز"، مدير حديقة الحيوان: "إذا عثرت على حيوان في حالة حرجة، قم بالتبليغ عبر مركز الاتصال التابع لحكومة أبوظبي على الرقم 800-555 أو تواصل معنا مباشرة على الرقم 0565030060. نحن مستعدون لمساعدة أي حيوان بحري مريض أو مصاب".
عند الاتصال بهم للحصول على المساعدة، يقوم عادة فريق خبراء إنقاذ الحياة البحرية من هيئة البيئة في أبوظبي والمركز بتقييم الموقف، ثم يقومون بوضع خطة إنقاذ مصممة خصيصاً لنوع الحيوان الذي يحتاج للمساعدة.
واضاف دياز: "بمجرد الإعلان عن الخطة، يتم تجهيز سيارة الإسعاف الخاصة بالحياة البحرية وإرسالها على الفور إلى موقع الإنقاذ لتقييم حالة الحيوان، حتى نتمكن من معرفة الخطوات الأولية للرعاية. وبمجرد تحديد مسار الرعاية، يتأكد الخبراء مما إذا كان الحيوان يحتاج إلى عناية فورية أو نقل إلى المركز."
تحتوي سيارات الإسعاف الخاصة بإنقاذ الحياة البحرية التابعة للمركز على سعة تصل إلى 6000 كيلوغرام، وتختلف كل عملية إنقاذ بناءً على حالة الحيوان.
وتابع دياز "إذا كان الحيوان هو بقر البحر (الأطوم)، يتم استخدام قارب إنقاذ لنقله إلى الشاطئ، ثم سيارة إنقاذ لتنقله إلى المركز، حيث يتم الاعتناء به باستخدام أحدث المعدات، بالإضافة إلى فريق متخصص في علم الحيوان يتابع الحالة باستمرار"، مشيراً إلى أن الفريق يضم أطباء بيطريين ذوي خبرة ومتخصصين في رعاية الحيوان وفريق عمليات الإنقاذ وخبراء التغذية وخبراء السلوك وغيرهم.
سيارات إسعاف مخصصة
تم تصميم سيارات الإسعاف والإنقاذ خصيصاً لضمان أقصى قدر من المساحة بالداخل دون الحاجة إلى دمج معدات كثيرة، مما يتيح القدرة لإنقاذ أنواع مختلفة من الحيوانات دون قيود متعلقة بالحجم.
وأشار إلى أنه "يمكن استيعاب الحيوانات الكبيرة مثل الدلافين وأبقار البحر بأمان لأنها قد تتحرك أثناء النقل، مما يقلل من خطر الإصابة".
أكد دياز: "لقد تم تبطين الجزء السفلي من سيارة الإسعاف بمادة إسفنجية حتى توفر الراحة للحيوانات. وأكد دياز أن "بعض الحيوانات التي اعتادت العيش في الماء، لديها جلد غير معتاد على الأسطح الصلبة، لذا فهي تحتاج إلى عناية إضافية. ولتعزيز القدرة على التكيف بشكل أكبر، تحمل المركبات معدات متخصصة خاصة بالحيوانات ومصممة لتناسب احتياجات كل مهمة إنقاذ. ويشمل ذلك نقالات الدلافين والأطوم، ورشاشات المياه، و"حقائب الطوارئ" المملوءة مسبقاً والتي تحتوي على عناصر أساسية مثل المناشف والأنابيب والقمع ومعدات الترطيب والقفازات ومجموعات الاستجابة للطوارئ المجهزة بمعدات التثبيت".
قوارب
وقد أضاف المركز مؤخراً قاربين جديدين إلى أسطول الإنقاذ التابع له، وهما قارب كبير يبلغ طوله 8.2 متراً ومجهز بشبكتين منفصلتين: إحداهما تمتد بطول 90 متراً والآخر بطول 365 متراً.
وقال دياز: "يمكن أن تستوعب مجموعة واسعة من الحيوانات البحرية، بدءاً من السلاحف الصغيرة والثعابين البحرية إلى أبقار البحر البالغة، التي يصل وزن بعضها إلى أكثر من 500 كيلوغرام".
ويلعب قارب الإنقاذ الأصغر حجماً والذي يبلغ طوله سبعة أمتار دوراً مهماً كسفينة دعم، مع القدرة على حمل ما يصل إلى سبعة أشخاص لمسافة تزيد عن 500 كيلومتر.
وأشار دياز إلى أنه: "قد تم تصميمه خصيصاً لعمليات إنقاذ الحيوانات البحرية الأصغر حجماً، مثل إنقاذ السلاحف البحرية والثعابين البحرية والأطوم. ويمكن أن يتحول بسلاسة إلى سفينة أبحاث، مما يجعله متعدد الاستخدامات لمختلف مهام الحفاظ على البيئة البحرية."
علاج ورعاية
عندما يصل الحيوان إلى المركز، يقوم فريق الخبراء بتقييم الحالة والإصابات الجسدية والحالة العقلية باستخدام معدات التشخيص المختلفة في المختبر.
"إذا كان الحيوان يعاني من ضغوط شديدة، فمن المهم جداً استخدام أجهزة التخدير على الحيوان، مع مراقبة معدل ضربات القلب، وثاني أكسيد الكربون، وكمية الأكسجين في الدم. وقال الدكتور" تريس كلارك"، مدير صحة ورعاية الحيوان: يحتوي المركز على أجهزة الموجات فوق الصوتية المستخدمة في الفحوصات لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء غير طبيعي، مثل تدفق السوائل أو الدم أو الجروح."
بالنسبة للحيوانات الكبيرة، تم تجهيز المركز بوحدة تخدير يمكنها التعامل مع الحيتان أو الدلافين. يحتوي المركز على جهاز تنظير داخلي مزود بكاميرا في طرفه، حيث يتم استخدامه للنظر داخل جسم الحيوان من خلال فمه والتحقق مما إذا كان قد ابتلع القمامة أو أي شيء يحتاج إلى إزالته.
التعامل مع الحيوانات المصابة
وأكد الدكتور كلارك أن المركز قادر على استيعاب أي نوع من الحيوانات يأتي عبر أبوابه.
قال دكتور كلارك: "بالنسبة للطيور، هناك غرف خاصة بالداخل حيث يتم التحكم في الهواء ودرجة الحرارة وبها أماكن التعشيش، وحتى أماكن للطيور للاختباء. ومن الأمثلة البارزة على ذلك الطائر الكركي المرقط الذي كان جناحه مكسوراً مما منعه من الطيران، وقد أحضر فريق المركز أحواضاً كبيرة من العشب وأكواخاً صغيرة لضمان راحة الطائر وشعوره بالأمان، بالإضافة إلى حوض سباحة صغير لإبقائه فيه. بالنسبة للسلحفاة البحرية، يحتوي المركز على أحواض كبيرة يمكن أن تستوعب تلك الحيوانات بأرضيات قابلة للرفع ويمكنها رفع الحيوان إلى سطح الماء حتى يتمكن الفريق من إجراء الفحوصات."
إطلاق الحيوانات إلى بيئتها الطبيعية
وبعد التأكد من عودة الحيوان المصاب إلى كامل صحته، يستعد فريق الإنقاذ في المركز لإعادة الحيوان إلى بيئته الطبيعية باستخدام نفس مركبات الإنقاذ التي استخدمت لإحضاره إلى المركز.
وأكد الدكتور كلارك: "قبل إعادة الحيوان الذي تم انقاذه إلى بيئته الطبيعية، نستعين بخبرات شركائنا في هيئة البيئة - أبوظبي والسلطات البيئية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة، لضمان سلامته وقدرته على البقاء على قيد الحياة بمفرده. في الحالات النادرة التي ينصحون فيها بعدم إطلاق سراح الحيوان، نلتزم بتقديم رعاية طويلة الأمد والرحيمة داخل منشآتنا الحديثة مما يدعم بشكل كبير الجهود البحثية والتعليمية الجارية".
وقام المركز مؤخراً بإعادة تأهيل وإطلاق مجموعة مكونة من 14 من سلاحف منقار الصقر.