"وين المرجان".. أول منتجع ألعاب متكامل في الإمارات يستعد لافتتاح أبوابه في 2027﻿

تتوقع شركة "وين ريزورتس"، التي تبني منتجعاً متكاملاً هو "وين المرجان" في مشروع مشترك مع "راك القابضة" في رأس الخيمة، ظهور منافسين اثنين في الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة، وتتوقع الحصول على حصة سوقية تبلغ 100% في البداية من سوق الألعاب الذي تتراوح قيمته بين 3 إلى 5 مليارات دولار، وفقاً لما صرّح به رئيسها التنفيذي.
وقال كريغ بيلينغز، الرئيس التنفيذي لـ"وين ريزورتس"، خلال مكالمة عبر الإنترنت مع المحللين بعد نتائج الربع الثالث لعام 2025: "كنا نضع في الحسبان منافسين إضافيين وسوقاً تبلغ إيراداتها الإجمالية للألعاب (GGR) ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار. نحن نميل دائماً إلى العمل بامتياز حصة سوقية عادلة... ومع عدم وجود منافسة مُعلن عنها في السوق (الإماراتية) حتى الآن على حد علمنا، فمن المحتمل أن يكون هناك بعض التحفظ في هذه التقديرات."
من المقرر افتتاح "وين المرجان" الذي تبلغ تكلفته 3.9 مليار دولار في أوائل عام 2027، وهو أول منشأة في الإمارات مرخّصة للعمل كمنتجع متكامل للألعاب. في أكتوبر 2024، مُنحت شركة الفنادق والكازينوهات "وين ريزورتس" أول ترخيص لمشغل ألعاب تجارية في الإمارات من قبل الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية.
خلال قمة Skift، قال جيم مورين، الرئيس التنفيذي لمكتب تنظيم الألعاب، إنه يتوقع وجود ما يصل إلى أربعة منتجعات متكاملة في الإمارات في السنوات القادمة.
وخلال حديثه في مؤتمر عبر الهاتف، قال كريغ بيلينغز إن سوق الإمارات "سوق محلية قوية جداً، ذات نصيب فردي مرتفع جداً من الناتج المحلي الإجمالي". وقال خلال مكالمة عبر الإنترنت مع المحللين: "إنها سوق صغيرة جداً من الناحية الجغرافية، لكنها متصلة جداً ببعضها البعض. يبعد (منتجع وين المرجان) حوالي 50 دقيقة عن دبي، وكل ذلك بفضل بنية تحتية ممتازة للطرق. هذه هي جميع الأشياء التي ننظر إليها عند تقييم حجم السوق."
وفيما يتعلق بالتسويق وإثارة الاهتمام لإطلاق المشروع، قال إن التسويق الفردي وإشراك اللاعبين مستمران منذ فترة طويلة.
وأضاف: "التسويق الشامل والاتصالات الجماهيرية، يتم طرحها بالطبع مع الاقتراب أكثر من الافتتاح الفعلي. لذلك، نحن نقوم بالتسويق بنشاط للأشخاص الذين نرغب في تواجدهم في المبنى على أساس فردي. يجب أن تتوقعوا رؤية المزيد على صعيد التسويق الشامل مع تقدم عام 2026."
قالت "وين ريزورتس" في نتائج الربع الثالث إنها أضافت أن الإمارات هي واحدة من أكثر الأسواق الجديدة إثارة لتطوير المنتجعات المتكاملة منذ عقود.
وتتوقع شركة الفنادق والكازينوهات الأمريكية أن تضيف منشأة جزيرة المرجان 345 مليون دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإيجار، والتدفقات النقدية ورسوم الإدارة إلى قاعدتها الحالية.
خلال الربع الثالث من عام 2025، ساهمت الشركة بمبلغ 93.9 مليون دولار نقداً في المشروع المشترك الذي تملكه بنسبة 40% والذي يقوم بإنشاء مشروع "وين جزيرة المرجان" في الإمارات، ليصل إجمالي مساهماتها النقدية في المشروع منذ بدايته إلى 835 مليون دولار.