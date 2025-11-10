"وين المرجان".. أول منتجع ألعاب متكامل في الإمارات يستعد لافتتاح أبوابه في 2027﻿

وخلال حديثه في مؤتمر عبر الهاتف، قال كريغ بيلينغز إن سوق الإمارات "سوق محلية قوية جداً، ذات نصيب فردي مرتفع جداً من الناتج المحلي الإجمالي". وقال خلال مكالمة عبر الإنترنت مع المحللين: "إنها سوق صغيرة جداً من الناحية الجغرافية، لكنها متصلة جداً ببعضها البعض. يبعد (منتجع وين المرجان) حوالي 50 دقيقة عن دبي، وكل ذلك بفضل بنية تحتية ممتازة للطرق. هذه هي جميع الأشياء التي ننظر إليها عند تقييم حجم السوق."