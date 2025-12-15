"وين المرجان"يعتلي قمة رأس الخيمة كأطول برج في الإمارة

أصبح مشروع وين المرجان آيلاند على وشك أن يصبح أطول مبنى شيده الإنسان في رأس الخيمة، بعد أن أكد المطورون أن المشروع قد وصل إلى مرحلة "تتويج الهيكل" .

وذكرت شركتا وين ريزورتس ومرجان أن البرج الرئيسي للمشروع قد ارتفع إلى 283 متراً موزعة على 70 طابقاً، محققاً أعلى نقطة خرسانية إنشائية بعد مرور 27 شهراً على بدء أعمال الأساسات. وبمجرد تركيب البرج المدبب (spires) في عام 2026، سيصل المبنى إلى ارتفاعه المعماري الكامل البالغ 352 متراً، ليصبح بذلك أطول مبنى في الإمارة الشمالية.

لا يزال هذا المنتجع المتكامل على المسار الصحيح لافتتاحه في ربيع عام 2027. وقد تم الانتهاء بالكامل من الهيكل الإنشائي لجميع الوحدات الفندقية البالغ عددها 1,530 وحدة، وتشمل غرف الضيوف والأجنحة، بينما تجري حالياً أعمال التشطيبات الداخلية في 1,504 غرف وأجنحة. كما اكتملت أعمال تركيب الواجهة بنسبة 79%، في حين حققت المباني المنخفضة المحيطة نسبة 99% من الإنجاز الإنشائي، ما يشير إلى انتقال المشروع إلى مرحلة الإنجاز الداخلي الكامل.