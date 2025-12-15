"وين المرجان"يعتلي قمة رأس الخيمة كأطول برج في الإمارة

أصبح مشروع وين المرجان آيلاند على وشك أن يصبح أطول مبنى شيده الإنسان في رأس الخيمة، بعد أن أكد المطورون أن المشروع قد وصل إلى مرحلة "تتويج الهيكل" .
وذكرت شركتا وين ريزورتس ومرجان أن البرج الرئيسي للمشروع قد ارتفع إلى 283 متراً موزعة على 70 طابقاً، محققاً أعلى نقطة خرسانية إنشائية بعد مرور 27 شهراً على بدء أعمال الأساسات. وبمجرد تركيب البرج المدبب (spires) في عام 2026، سيصل المبنى إلى ارتفاعه المعماري الكامل البالغ 352 متراً، ليصبح بذلك أطول مبنى في الإمارة الشمالية.
لا يزال هذا المنتجع المتكامل على المسار الصحيح لافتتاحه في ربيع عام 2027. وقد تم الانتهاء بالكامل من الهيكل الإنشائي لجميع الوحدات الفندقية البالغ عددها 1,530 وحدة، وتشمل غرف الضيوف والأجنحة، بينما تجري حالياً أعمال التشطيبات الداخلية في 1,504 غرف وأجنحة. كما اكتملت أعمال تركيب الواجهة بنسبة 79%، في حين حققت المباني المنخفضة المحيطة نسبة 99% من الإنجاز الإنشائي، ما يشير إلى انتقال المشروع إلى مرحلة الإنجاز الداخلي الكامل.
وقال ماكس تابّينر (Max Tappeiner)، رئيس وين المار جان آيلاند:
"بارتفاع 352 متراً، وبصفته أعلى مبنى في الإمارات الشمالية، فإن وين المار جان آيلاند يعيد تشكيل أفق رأس الخيمة، ويُعد وجهة مصممة للضيوف الذين يتوقعون الأفضل دائماً."
يمتد المشروع على مساحة تزيد عن 60 هكتاراً، ومن المقرر أن يضم 1,217 غرفة فندقية، و297 جناحاً فاخراً، وشقتين ملكيتين، و4 منازل حدائق (Garden Townhomes)، و10 عقارات مطلة على المرسى (Marina Estates). وتشمل المرافق المخطط لها 22 مطعماً وصالة واستراحة، وناديًا شاطئياً، ومنتجعاً صحياً (سبا)، ومنطقة تسوق، إضافة إلى قاعات فعاليات متعددة، و12 مسبحاً، وشاطئاً بطول 420 متراً، ومرسى عميق المياه.
ومن الإنجازات الرئيسة في أعمال البناء ما يلي:
اكتمال الإطار الخرساني الهيكلي للبرج.
صب أكثر من 439,000 متر مكعب من الخرسانة.
تركيب 79% من ألواح الواجهة الخارجية.
توفير أكثر من 18,000 فرصة عمل في قطاع الإنشاءات.
ويتم تنفيذ المشروع بواسطة شركة "أليك القابضة" (ALEC Holdings).
وفي الوقت نفسه، أعلنت شركتا وين ريزورتس ومرجان عن تقدم العمل في مشروعهما المشترك الثاني "جانو المار جان آيلاند (Janu Al Marjan Island)"، والذي تم الإعلان عنه في نوفمبر 2025. وسيجلب المشروع علامة "جانو" (Janu)، التابعة لشركة أمان غروب (Aman Group)، إلى رأس الخيمة، على أن يتم افتتاحه في أواخر عام 2028.