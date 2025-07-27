"ويز إير أبوظبي" تُعيد توجيه رحلاتها إلى أوروبا: 3 أسباب رئيسية وراء القرار

أعلنت شركة ويز إير، شركة الطيران الاقتصادي منخفضة التكلفة، أن الطائرات المخصصة سابقًا لعملياتها في أبوظبي سيتم إعادة نشرها لخدمة الوجهات الأوروبية بعد خروجها لتحسين الأداء المالي.

قالت الشركة في عرض تقديمي عقب إعلان نتائج الربع الأول: "سيتم نقل الطائرات إلى أوروبا حيث ستتمكن من تحقيق أداء مالي أفضل". وأضافت أن الخروج من مشروع أبوظبي المشترك سيؤدي إلى القضاء الفوري على العمليات الخاسرة.

أشارت شركة الطيران في وقت سابق من هذا الشهر إلى ثلاثة عوامل رئيسية لقرارها الانسحاب من أبوظبي. وتشمل هذه العوامل قيودًا على موثوقية المحركات بسبب البيئات الحارة والقاسية، والتقلبات الجيوسياسية، والعوائق التنظيمية، التي حدّت من قدرة الشركة على الوصول إلى الأسواق الرئيسية وتوسيع نطاقها.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وقال مطلعون على الصناعة إن هناك منافسة قوية من جانب شركات الطيران المحلية منخفضة التكلفة، وهو ما دفع الشركة إلى الخروج من السوق.

أعلنت شركة الطيران أنه سيتم التواصل مباشرةً مع المسافرين الذين لديهم حجوزات حالية بعد 31 أغسطس 2025 عبر البريد الإلكتروني لتزويدهم بخيارات استرداد الأموال أو ترتيبات سفر بديلة. ويُنصح العملاء الذين حجزوا عبر جهات خارجية بالتواصل مع وكلائهم المعنيين. وأكدت الشركة أن هذا التعليق لا يؤثر على رحلات مجموعة ويز إير الأخرى.

وأشارت إلى أن رحلات شبكة طيران ويز أبوظبي الحالية كانت أقل من مقاييس هدف مجموعة ويز.

في عام ٢٠٢٤، سجلت ويز إير أبوظبي نموًا سنويًا تجاوز ٢٠٪ في سعة المقاعد وعدد المسافرين. وشغلت الشركة أكثر من ١٩ ألف رحلة، موفرة أكثر من ٤.٤ مليون مقعد منخفض التكلفة، ونقلت أكثر من ٣.٥ مليون مسافر من نقطة إلى أخرى، مساهمةً بنسبة ٢٥٪ في حركة المسافرين من نقطة إلى أخرى في مطار زايد الدولي. كما نقلت ويز إير أكثر من ١.٢ مليون زائر دولي إلى أبوظبي في عام ٢٠٢٤.

في ظل معاناة موظفي ويز إير مع الإعلان المفاجئ عن انسحاب الشركة من سوق الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أدائها القوي وشعبيتها بين المسافرين ذوي الميزانية المحدودة، أعلنت الاتحاد للطيران عن انفتاحها على توظيف موظفي ويز إير أبوظبي. وكانت بلومبيرغ قد ذكرت سابقًا أن حوالي 450 موظفًا في ويز إير أبوظبي في حالة ركود بسبب تعليق العمليات.

عادت شركة Wizz Air، الشركة الأم، إلى عام مالي كامل من العمليات المربحة العام الماضي حيث أعلنت عن صافي ربح قدره 365.9 مليون يورو مقارنة بخسارة 535.1 مليون يورو في العام السابق.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت مجموعة ويز إن عمليات سحب الاستثمارات من أبو ظبي تحررها أيضًا من "التركيز الإداري".

يشهد قطاع الطيران نموًا متزايدًا في المنطقة، مما يزيد من تنافسيته. في يوليو، منحت المملكة العربية السعودية رخصةً لاتحاد يضم شركة العربية للطيران، ومقرها الشارقة. وهناك أيضًا عدد من شركات الطيران الاقتصادي الأخرى مثل طيران الجزيرة، وطيران السلام، وطيران ناس، وطيران أديل.