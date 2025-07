"ويز إير"تغادر أبوظبي: استرداد كامل لمدفوعات الركاب

قالت شركة ويز إير للطيران منخفض التكلفة يوم الاثنين إنها ستعلق عملياتها في أبوظبي اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025 وستخرج من المشروع المشترك بسبب الوضع الجيوسياسي والتحديات التنظيمية والمنافسة الشديدة.

وقالت الشركة المدرجة في لندن إن هذا يأتي في إطار "إعادة تنظيم استراتيجيتها" للتركيز بشكل أكبر على قوتها الأساسية وتركيزها في أوروبا الوسطى والشرقية وأسواق أوروبا الغربية المختارة، حيث تجد صعوبة في توسيع نطاق العمليات في الأسواق الإقليمية الرئيسية.

وأضافت أن القرار اتخذ بعد "إعادة تقييم شاملة لديناميكيات السوق والتحديات التشغيلية والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط".

كانت شركة ويز إير أبوظبي أول شركة طيران منخفضة التكلفة تبدأ عملياتها من الإمارات العربية المتحدة، حيث واجهت منافسة شديدة من شركات الطيران الاقتصادية المحلية والإقليمية الأخرى مثل العربية للطيران، والجزيرة للطيران، وفلاي ناس وغيرها، والتي كانت تضع الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها في موقف صعب.

وقالت شركة الطيران في بيان نُشر على بورصة لندن للأوراق المالية، حيث تُدرج، "نتيجة لتعليق عمليات Wizz Air أبو ظبي وكجزء من إعادة التنظيم الاستراتيجي هذه، ستعلق Wizz Air جميع عمليات الرحلات الجوية المحلية اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025 وتعتزم الخروج من المشروع المشترك في المستقبل وستركز على أسواقها الأساسية".

قال جوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي لشركة ويز إير: "لقد حققنا مسيرةً حافلةً في الشرق الأوسط، ونحن فخورون بما أنجزناه. أتقدم بالشكر الجزيل لموظفينا المتفانين على جهودهم الدؤوبة والتزامهم بتطوير علامة ويز في أسواق جديدة وحيوية".

وارتفعت أسهم شركة ويز إير بنسبة 1.84 بالمئة إلى 1051.0 جنيها إسترلينيا في بورصة لندن للأوراق المالية يوم الاثنين بعد الإعلان.

استرداد الأموال للركاب

وقالت شركة الطيران إن الركاب الذين لديهم حجوزات حالية بعد 31 أغسطس 2025، سيتم الاتصال بهم مباشرة عبر البريد الإلكتروني مع خيارات لاسترداد الأموال أو ترتيبات السفر البديلة.

يُنصح العملاء الذين حجزوا رحلاتهم عبر جهات خارجية بالتواصل مع وكلائهم المعنيين. وأوضحت الشركة أن هذا التعليق لا يؤثر على رحلات مجموعة ويز إير الأخرى.

في عام ٢٠٢٤، سجلت ويز إير أبوظبي نموًا سنويًا تجاوز ٢٠٪ في سعة المقاعد وعدد المسافرين. وشغلت الشركة أكثر من ١٩ ألف رحلة، موفرة أكثر من ٤.٤ مليون مقعد منخفض التكلفة، ونقلت أكثر من ٣.٥ مليون مسافر من نقطة إلى أخرى، مساهمةً بنسبة ٢٥٪ في حركة المسافرين من نقطة إلى أخرى في مطار زايد الدولي. كما نقلت ويز إير أكثر من ١.٢ مليون زائر دولي إلى أبوظبي في عام ٢٠٢٤.

وحققت أسعار تذاكر الطيران الترويجية التي تبدأ من 79 درهماً إماراتياً شعبية كبيرة بين المسافرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما قامت شركة الطيران بتحسين شبكتها من خلال زيادة قدرتها بنسبة 40% على خطوطها الأكثر شعبية، مما يضمن تجربة سفر أكثر مرونة وموثوقية وبأسعار معقولة لعملائها.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة أيضًا أول نماذج اشتراك الرحلات الجوية في المنطقة، Wizz MultiPass و All You Can Fly، في عام 2024، والتي بيعت مرتين خلال 48 ساعة.

وقد غطت العديد من الوجهات في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا بما في ذلك الإسكندرية وألماتي وعمان وباكو وبلغراد وبيشكيك والقاهرة وكلوج والدمام وكوتايسي (جورجيا) ولارنكا ومالي والمدينة المنورة وأستانا وسمرقند وسراييفو وسوهاج وطشقند وتركستان وتيرانا، بالإضافة إلى فارنا ويريفان، وغيرها.

3 عوامل رئيسية

عزت الشركة قرارها بالانسحاب من أبوظبي إلى ثلاثة عوامل رئيسية. وتشمل هذه العوامل قيود موثوقية المحركات، لا سيما في البيئات الحارة والقاسية، والتي أثرت على توافر الطائرات وكفاءتها التشغيلية؛ والتقلبات الجيوسياسية التي أدت إلى إغلاقات متكررة للمجالات الجوية واضطرابات تشغيلية في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى تراجع طلب المستهلكين؛ والعوائق التنظيمية التي حدّت من قدرة الشركة على الوصول إلى الأسواق الرئيسية وتوسيع نطاقها.

لقد تغيرت بيئة التشغيل بشكل كبير. فقد زادت قيود سلسلة التوريد، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، ومحدودية الوصول إلى الأسواق من صعوبة تحقيق طموحاتنا الأصلية. ورغم صعوبة هذا القرار، إلا أنه القرار الصائب في ظل الظروف الراهنة. ونواصل التركيز على أسواقنا الرئيسية وعلى المبادرات التي تعزز تجربة عملاء ويز إير وتعزز قيمة مساهمينا، كما قال فارادي.

ونتيجة لهذه التحديات، أشارت شركة الطيران إلى أنها غير قادرة على تحقيق الأرباح بما يتماشى مع عملياتها الأوروبية الأساسية.