وهم "صافي الصفر" وحقيقة تدهور النظم البيئية

مع اقتراب نهاية عام 2025، نشرت مجلة (Scientific Reports) دراسة تاريخية تهز أسس سياسة المناخ العالمية وتتحدى فهمنا لعملية التمثيل الضوئي. الدراسة التي قادها باحثون من المركز الوطني البريطاني لمراقبة الأرض في جامعات ليستر وشيفيلد وإدنبرة، تكشف أن غابات أفريقيا -التي طالما اعتبرت بالوعات كربون حيوية- قد تحولت إلى مصادر صافية للانبعاثات. فبين عامي 2010 و2017، أطلقت هذه النظم البيئية من ثاني أكسيد الكربون أكثر مما امتصته، بمعدل يصل إلى ما يقرب من 200 مليون طن سنوياً. في مقالي السابق، تحدثت عن هذه النقطة الحرجة والخطيرة في أزمة المناخ العالمية، وما تحمله من تداعيات عميقة على التنوع البيولوجي، والاستقرار الجوي، والأهداف المناخية الدولية.