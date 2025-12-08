ولي عهد دبي يعتمد سياسات تعزيز التخطيط الحضري والمرونة الرقمية

وأكد سموه أهمية تعزيز المرونة والمعايير الاستباقية لضمان قدرة البنية التحتية الرقمية والخدمية للإمارة على الاستجابة للتحول والتحديات على طول الطريق. وقال سموه: "لدينا واحدة من أكثر البنى التحتية الرقمية تطوراً في العالم. ولتحقيق أهداف استراتيجية دبي الرقمية التي تم إطلاقها في عام 2023 - رقمنة الحياة في دبي، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتمكين المجتمع - نواصل تطوير نموذج حكومي رقمي قوي والحفاظ على استمرارية وكفاءة الخدمات الرقمية. وقد تمت الموافقة على سياسة المرونة الرقمية كأداة رئيسية لتعزيز الريادة الرقمية بطريقة شاملة واستباقية".