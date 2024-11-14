ولي عهد دبي ..واحد منا في عيد ميلاده الـ42

2. يتسوق لشراء البقالة مع أطفاله.

إن أي والد يدرك أن الذهاب إلى متجر البقالة مع أطفال صغار قد يكون مرهقاُ للغاية، فقد يكون هناك ركض متواصل عبر المتجر، فضلاً عن احتمالات الانهيار العصبي بسبب الحلوى التي لا يُسمح لهم بتناولها، ومع ذلك، فإن الأسر تفعل ذلك على أي حال، لأنه تجربة تعليمية ممتعة للأطفال.

وهذا ما فعله سموالشيخ حمدان في وقت ما من شهر أغسطس/آب، عندما كان هو وعائلته في إجازة في الخارج.

شاهد هذه الصورة لولي عهد دبي وهو يرتدي سترة بغطاء للرأس، ويملأ عربة التسوق مع أطفاله (أحدهم يجلس في العربة مباشرة):