ولي عهد الفجيرة لفرق الطوارئ: 'أنتم في صلواتنا وعملكم بطولة

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خالة تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
زار سمو ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي فرق الطوارئ التي استجابت لحريق خزان وقود في الإمارة يوم الجمعة، شاكراً رجال الإطفاء والأفراد على جهودهم في حماية الأرواح والممتلكات.
أظهرت الصور التي تم تداولها على الحساب الرسمي لولي العهد على إنستغرام زيارته للموقع، حيث التقى بفرق الدفاع المدني ومسؤولي الأمن وتلقى إحاطة حول جهود الاستجابة.
في المنشور المصاحب للصور، أشاد سموه بتفاني المستجيبين للطوارئ، واصفاً إياهم بـ 'أبطال على الأرض' الذين واصلوا العمل حتى بينما تجمع العديد من السكان في المساجد لأداء صلاة الجمعة الأسبوعية.
ابقوا على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا KT على قنوات واتساب.
"في هذا اليوم الجمعة المبارك، بينما تتجمع الحشود في المساجد للصلاة، يواصل هؤلاء الأبطال عملهم وتفانيهم على الأرض لضمان سلامة الناس والأرض،" كتب سموه.
شوهد سمو ولي العهد وهو يتحدث مع الضباط ورجال الإطفاء في الموقع ويستمع إلى آخر المستجدات حول الوضع بينما واصلت الفرق عملها.
وفي رسالته، دعا سموه أيضاً الناس إلى تذكر عمل فرق الخطوط الأمامية وإبقائهم في صلواتهم.
“فلندعو لهم في هذه اللحظات المباركة ونسأل الله أن يحمي وطننا ويحافظ على أمنه واستقراره،” كتب سموه.
أظهرت الصور سمو ولي العهد وهو يتفاعل مع فرق الطوارئ ويقر بدورهم في إدارة الوضع.
من خلال شكره العلني للمستجيبين، سلط سمو ولي العهد الضوء على أهمية عملهم في الحفاظ على السلامة والاستقرار في الإمارة.
مطار الفجيرة يطلق رحلات طيران عارض إلى الهند وباكستان للمسافرين العالقين السيطرة على حريق في منطقة صناعة النفط بالفجيرة بعد سقوط حطام طائرة مسيرة