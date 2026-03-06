ولي عهد الفجيرة لفرق الطوارئ: 'أنتم في صلواتنا وعملكم بطولة

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خالة تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]

زار سمو ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي فرق الطوارئ التي استجابت لحريق خزان وقود في الإمارة يوم الجمعة، شاكراً رجال الإطفاء والأفراد على جهودهم في حماية الأرواح والممتلكات.

أظهرت الصور التي تم تداولها على الحساب الرسمي لولي العهد على إنستغرام زيارته للموقع، حيث التقى بفرق الدفاع المدني ومسؤولي الأمن وتلقى إحاطة حول جهود الاستجابة.

في المنشور المصاحب للصور، أشاد سموه بتفاني المستجيبين للطوارئ، واصفاً إياهم بـ 'أبطال على الأرض' الذين واصلوا العمل حتى بينما تجمع العديد من السكان في المساجد لأداء صلاة الجمعة الأسبوعية.

"في هذا اليوم الجمعة المبارك، بينما تتجمع الحشود في المساجد للصلاة، يواصل هؤلاء الأبطال عملهم وتفانيهم على الأرض لضمان سلامة الناس والأرض،" كتب سموه.

شوهد سمو ولي العهد وهو يتحدث مع الضباط ورجال الإطفاء في الموقع ويستمع إلى آخر المستجدات حول الوضع بينما واصلت الفرق عملها.