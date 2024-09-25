الإمارات
ولي عهد ابوظبي يقدم العزاء في وفاة الشيخ عبدالله المعلا
أعرب خلال مجلس العزاء بأم القيوين عن خالص تعازيه وصادق مواساته لاسرة المعلا
قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.
وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ، خلال مجلس العزاء الذي أقيم في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لإخوة وأبناء المرحوم الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا، ولعائلة المعلا، في مصابهم الجلل، متمنياً لهم الصبر والسلوان.
كما قدم سموه تعازيه إلى الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وأفراد عائلة المعلا عموماً.
كما حضر مجلس العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.