ولي عهد ابوظبي يقدم العزاء في وفاة الشيخ عبدالله المعلا

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ، خلال مجلس العزاء الذي أقيم في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لإخوة وأبناء المرحوم الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا، ولعائلة المعلا، في مصابهم الجلل، متمنياً لهم الصبر والسلوان.

كما قدم سموه تعازيه إلى الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وأفراد عائلة المعلا عموماً.