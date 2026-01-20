ولي عهد أبوظبي يقدم التعازي في وفاة علي سالم البيض

ذياب بن محمد بن زايد وزايد بن محمد بن زايد يحضران حفل الاستقبال الذي أُقيم في مجلس ربدان في أبوظبي بمناسبة زفاف زايد حسن المنصوري إلى كريمة محمد سعيد القبيسي، وسموّهما يعربان عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة أُسرية سعيدة. pic.twitter.com/2HHR1uPKQ3