ولي عهد أبوظبي يقدم التعازي في وفاة علي سالم البيض

قدم سموالشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تعازيه في وفاة علي سالم البيض.
حضر سمو الشيخ خالد مجلس العزاء في مجلس الغدير بأبوظبي، وقدم خالص تعازيه للعائلة في مصابهم، متمنياً لهم الصبر والسلوان.
وقدم سموه تعازيه لأبناء الفقيد علي سالم البيض، وهم عدنان وهاني وعمرو، وكذلك لأقارب المتوفى المتواجدين.
وفقًا لتقارير إعلامية، توفي السياسي اليمني البارز البالغ من العمر 86 عامًا في مستشفى بأبوظبي. وقد شغل منصب آخر رئيس لجنوب اليمن الذي انضم إلى شمال اليمن عام 1990.