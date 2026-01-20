الإمارات

ولي عهد أبوظبي يقدم التعازي في وفاة علي سالم البيض

قدم تعازيه لأبناء الفقيد عدنان وهاني وعمرو، وكذلك لأقارب المتوفى المتواجدين
قدم سموالشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تعازيه في وفاة علي سالم البيض.

حضر سمو الشيخ خالد مجلس العزاء في مجلس الغدير بأبوظبي، وقدم خالص تعازيه للعائلة في مصابهم، متمنياً لهم الصبر والسلوان.

وقدم سموه تعازيه لأبناء الفقيد علي سالم البيض، وهم عدنان وهاني وعمرو، وكذلك لأقارب المتوفى المتواجدين.

فيما يلي بعض الصور للشيخ خالد وهو يقدم تعازيه للعائلة المفجوعة.

كما حضر عدد من المسؤولين، شاهدوا تحيتهم للعائلة المعزية أدناه:

وفقًا لتقارير إعلامية، توفي السياسي اليمني البارز البالغ من العمر 86 عامًا في مستشفى بأبوظبي. وقد شغل منصب آخر رئيس لجنوب اليمن الذي انضم إلى شمال اليمن عام 1990.

