ولي عهد أبوظبي يزور قطر لتعزيز التعاون الثنائي

ومن المقرر أن يلتقي سمو ولي عهد أبوظبي خلال الزيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وعدد من كبار المسؤولين.

وتهدف الزيارة إلى استكشاف فرص التعاون في مختلف القطاعات بين البلدين.