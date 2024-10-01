الإمارات
ولي عهد أبوظبي يزور قطر لتعزيز التعاون الثنائي
يلتقي الشيخ خالد خالد بن محمد بن زايد بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وعدد من كبار المسؤولين.
وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى قطر اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر.
ومن المقرر أن يلتقي سمو ولي عهد أبوظبي خلال الزيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وعدد من كبار المسؤولين.
وتهدف الزيارة إلى استكشاف فرص التعاون في مختلف القطاعات بين البلدين.