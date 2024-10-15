ولي عهد أبوظبي يتابع تقدم مشاريع السعديات الثقافية
زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منطقة السعديات الثقافية للاطلاع على آخر المستجدات، والتي من المقرر أن تكتمل بحلول نهاية عام 2025.
,تم بناء المنطقة بهدف صون التراث الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تركز الدولة على تنفيذ المبادرات التي تعزز حماية التراث الثقافي للإمارات. وبحلول سبتمبر، تم إنجاز 83% من أعمال البناء في المنطقة.
,اطلع سموه على سير العمل في منطقة الظفرة التي هي في مراحلها النهائية من تشييد المتاحف الكبرى والمؤسسات الثقافية.
وقام سموه بجولة في مواقع كل من متحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي – أبوظبي، ومتحف الفنون الرقمية "تيم لاب فينومينا أبوظبي".
تم الانتهاء من تصميم تفاصيل المتحف الذي يحاكي شكل ريش الصقر، في حين تقترب الأعمال الداخلية من مراحلها النهائية.
كما زار سموه بهو المتحف الذي تم تصميمه ليعكس الإبداع المعماري، كما استمع سموه للعروض التي تروي التاريخ الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
والتقى سموه نخبة من الفرق الهندسية والكوادر الوطنية العاملة في المشاريع الثقافية في المنطقة، واطلع على الأساليب الهندسية المتقدمة المستخدمة، خاصة في متحف التاريخ الطبيعي، حيث سينطلق الزوار في رحلة تمتد إلى 13.8 مليار عام عبر تاريخ الكون والبشرية.
كما استعرض سموه تقدم الأعمال في مشروع متحف الفنون الرقمية "تيم لاب فينومينا أبوظبي"، وهو منشأة بمساحة 17 ألف متر مربع، حيث يلتقي الفن بالتكنولوجيا لإثارة الخيال والإبداع من خلال احتضان الأعمال الفنية التركيبية المتغيرة باستمرار بناءً على تغير الظواهر الطبيعية المحيطة. كما قام سموه بجولة في الهيكل الخارجي، المصمم لاستضافة تجارب رقمية متطورة، واطلع على المناطق الرئيسية بالداخل حيث يتم إعداد الأعمال الفنية للزوار.