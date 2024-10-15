ولي عهد أبوظبي يتابع تقدم مشاريع السعديات الثقافية

كما استعرض سموه تقدم الأعمال في مشروع متحف الفنون الرقمية "تيم لاب فينومينا أبوظبي"، وهو منشأة بمساحة 17 ألف متر مربع، حيث يلتقي الفن بالتكنولوجيا لإثارة الخيال والإبداع من خلال احتضان الأعمال الفنية التركيبية المتغيرة باستمرار بناءً على تغير الظواهر الطبيعية المحيطة. كما قام سموه بجولة في الهيكل الخارجي، المصمم لاستضافة تجارب رقمية متطورة، واطلع على المناطق الرئيسية بالداخل حيث يتم إعداد الأعمال الفنية للزوار.