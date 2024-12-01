ولي العهد السعودي يصل الإمارات في زيارة خاصة

وفي وقت سابق من هذا العام، وجه ولي العهد السعودي دعوة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لحضور القمة العربية الإسلامية في الرياض. وتربط البلدين منذ فترة طويلة "روابط صداقة عميقة"، وهو ما أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مؤخراً بمناسبة اليوم الوطني السعودي.