ولي العهد السعودي يصل الإمارات في زيارة خاصة
وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى الإمارات في زيارة خاصة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وكان في استقباله بالمطار صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وفي قصر الروضة بالعين تبادل الزعيمان الأحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة عشاء على شرف الأمير محمد بن سلمان.
وهنأ ولي العهد السعودي صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة العيد الوطني الـ53، معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.
وبحث الزعيمان أيضا آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وأكدا أهمية العمل العربي المشترك للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وأهمية العمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم على أساس "حل الدولتين".
ويزور ولي العهد السعودي الإمارات بعد غياب دام 3 سنوات، ففي عام 2021 وصل إلى أبوظبي في زيارة دولة استغرقت يومين، حيث استقبله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي آنذاك.
وفي وقت سابق من هذا العام، وجه ولي العهد السعودي دعوة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لحضور القمة العربية الإسلامية في الرياض. وتربط البلدين منذ فترة طويلة "روابط صداقة عميقة"، وهو ما أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مؤخراً بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وصاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وقت سابق في سبتمبر/أيلول 2024، إن البلدين لديهما رؤية مشتركة للتنمية والازدهار لشعبي البلدين.
(مع مدخلات من WAM)