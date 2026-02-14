ولدت من رحم "الفجيعة".. طفلة تعانق الحياة بعد معجزة نجاتها وأمها من الموت

بعد أكثر من شهر من تعرضها لحادث دهس تركها بإصابات تهدد حياتها، أنجبت "آستا كانوار" طفلة في مستشفى إن إم سي رويال DIP — وهو نفس المستشفى الذي كافح فيه الأطباء طوال الليل لإنقاذ الأم والطفل. ولدت الطفلة، التي سميت تريامبيكا غوتام، في 10 فبراير بوزن 2.4 كجم.

كانت آستا حاملاً لأكثر من 33 أسبوعًا بقليل عندما وقع الحادث في أرجان في أوائل يناير. وبحلول وقت ولادة ابنتها، كانت قد بلغت 38 أسبوعًا. وبسبب الإصابات التي تعرضت لها في الاصطدام، اختار الأطباء الولادة الجراحية.

“إنها مثالية،” قالت آستا من سريرها في المستشفى. “الأطباء متفاجئون لأنهم وجدوا الآن كسرين آخرين في وركي لم يتم اكتشافهما. بعد كل شيء، هي هنا. إنها معجزة.”

كانت صحيفة الخليج تايمز قد ذكرت سابقًا كيف تعرضت آستا لصدمة شديدة، بما في ذلك تلف في الكبد والطحال، وكسور ونزيف داخلي، بعد أن دخلت سيارة شارعًا باتجاه واحد من الاتجاه الخاطئ، ثم رجعت للخلف وصدمت الزوجين قبل أن تلوذ بالفرار.

قال زوجها، أوجاسفي غوتام، إنه رآها تُقذف في الهواء وخشي أن يكون قد فقد زوجته وطفلهما الذي لم يولد بعد. في صورة شاركتها العائلة بعد الولادة، يقف أوجاسفي بجانب السرير وهو يحمل كعكة وردية صغيرة بينما تحتضن آستا الطفلة.

“أعود دائمًا إلى تلك الليلة،” قال. “لقد اعتقدت حقًا أن عائلتي قد رحلت. اليوم أنا’أحمل ابنتي. نحن ممتنون لكل طبيب وممرضة حافظوا على سلامتهم.”

قال الأطباء إن الولادة نفسها سارت بسلاسة. وقالت مانجولا ريدي، استشارية أمراض النساء والتوليد، إن آستا خضعت لعملية قيصرية مخططة في الأسبوع 38 وأنجبت طفلة سليمة.

“بقيت الأم والطفلة في المستشفى لمدة يومين، وتعافتا جيدًا وتم تسريحهما في 12 فبراير مع نصائح للمتابعة،” قالت.

وأضافت الدكتورة ريدي أن الأسابيع القليلة الأخيرة من الحمل كانت مؤلمة نظرًا لإصابات آستا، لكنها واجهت هذه الفترة بقدرة تحمل ملحوظة. وقالت إن الزوجين كانا سعيدين ومرتاحين لاستقبال طفلهما الأول.

آستا لا تزال تتعافى. لقد قيدت إصابة فكها والكسور المتعددة حركتها لأسابيع، ولا تزال تحت الإشراف الطبي.

بالنظر إلى ابنتها، قالت إنها تأمل أن تخبرها يومًا ما عن مدى قربهم.

"أريدها أن تعلم أنها جاءت إلى هذا العالم قوية"، قالت آستا.