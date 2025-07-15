ولاية "ماديا براديش" الهندية تقدم 66 ألف درهم حافزاً لاستئناف الرحلات المباشرة إلى دبي

قد يحالف الحظ قريباً المغتربين الهنود الذين أصيبوا بخيبة أمل بسبب توقف الرحلة الجوية المباشرة الوحيدة من دبي إلى ماديا براديش العام الماضي – فولاية الهند الوسطى تسعى لاستعادة شركات الطيران بتقديم حوافز لكل رحلة.

قال رئيس وزراء ماديا براديش، موهان ياداف، لصحيفة "الخليج تايمز" يوم الاثنين خلال زيارته لدبي، إن حكومة الولاية تدرس تقديم ما يصل إلى 1.5 مليون روبية (حوالي 66,000 درهم إماراتي) لكل رحلة لشركات الطيران التي تُسيّر رحلات دولية مباشرة من الولاية إلى وجهات لا يوجد بها حالياً هذا الربط.

تأتي هذه الخطة كجزء من سياسة الطيران المدني المرتقبة للولاية، والتي تهدف إلى تعزيز الوصول العالمي من ماديا براديش، التي تضم مدناً مثل إندور وبوبال وGwalior. وقال ياداف: "نحن نناقش التفاصيل الدقيقة. نأمل أن يجذب هذا الحافز شركات الطيران لاستكشاف مسارات دولية جديدة من ماديا براديش".

جهود استعادة الربط الجوي والتعاون الاقتصادي

يأتي هذا الاقتراح بعد حوالي عام من توقف طيران الهند إكسبريس لرحلاتها بين إندور ودبي، والتي كانت قد انطلقت في مارس 2023. حالياً، تُسيّر شركة الطيران منخفضة التكلفة أربع رحلات أسبوعياً بين الشارقة وإندور. ولا توجد رحلات مباشرة إلى بوبال، عاصمة الولاية.

هدفت زيارة ياداف إلى دبي إلى تعزيز العلاقات التجارية والسياحية والصناعية بين ماديا براديش والإمارات العربية المتحدة. وقال لـ"الخليج تايمز": "لقد عقدنا اجتماعات مثمرة للغاية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين عبر قطاعات متعددة".