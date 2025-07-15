ولاية "ماديا براديش" الهندية تقدم 66 ألف درهم حافزاً لاستئناف الرحلات المباشرة إلى دبي

قد يحالف الحظ قريباً المغتربين الهنود الذين أصيبوا بخيبة أمل بسبب توقف الرحلة الجوية المباشرة الوحيدة من دبي إلى ماديا براديش العام الماضي – فولاية الهند الوسطى تسعى لاستعادة شركات الطيران بتقديم حوافز لكل رحلة.
قال رئيس وزراء ماديا براديش، موهان ياداف، لصحيفة "الخليج تايمز" يوم الاثنين خلال زيارته لدبي، إن حكومة الولاية تدرس تقديم ما يصل إلى 1.5 مليون روبية (حوالي 66,000 درهم إماراتي) لكل رحلة لشركات الطيران التي تُسيّر رحلات دولية مباشرة من الولاية إلى وجهات لا يوجد بها حالياً هذا الربط.
تأتي هذه الخطة كجزء من سياسة الطيران المدني المرتقبة للولاية، والتي تهدف إلى تعزيز الوصول العالمي من ماديا براديش، التي تضم مدناً مثل إندور وبوبال وGwalior. وقال ياداف: "نحن نناقش التفاصيل الدقيقة. نأمل أن يجذب هذا الحافز شركات الطيران لاستكشاف مسارات دولية جديدة من ماديا براديش".
يأتي هذا الاقتراح بعد حوالي عام من توقف طيران الهند إكسبريس لرحلاتها بين إندور ودبي، والتي كانت قد انطلقت في مارس 2023. حالياً، تُسيّر شركة الطيران منخفضة التكلفة أربع رحلات أسبوعياً بين الشارقة وإندور. ولا توجد رحلات مباشرة إلى بوبال، عاصمة الولاية.
هدفت زيارة ياداف إلى دبي إلى تعزيز العلاقات التجارية والسياحية والصناعية بين ماديا براديش والإمارات العربية المتحدة. وقال لـ"الخليج تايمز": "لقد عقدنا اجتماعات مثمرة للغاية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين عبر قطاعات متعددة".
ووفقاً لبيان صحفي، التقى رئيس الوزراء خلال يومين حافلين بالاجتماعات، مع الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة؛ ورئيس البرلمان العربي محمد اليماحي؛ والعديد من كبار رجال الأعمال من أصل هندي المقيمين في الإمارات.
قال ياداف: "نحن نسعى لوضع ماديا براديش كمركز استثماري عالمي صاعد، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة، والمنسوجات، والخدمات اللوجستية، والمركبات الكهربائية، وتصنيع الأغذية".
كانت إحدى النتائج هي الاتفاق على إنشاء آلية تنسيق دائمة على مستوى السفارة الهندية لضمان التواصل المستمر بين ماديا براديش والإمارات العربية المتحدة.
سيعمل القنصل العام الهندي ساتيش كومار سيفان كضابط اتصال رئيسي لتسهيل التواصل المباشر بين إدارات الصناعات في الولاية والمستثمرين المقيمين في دبي.
كما قدم ياداف عرضاً قوياً لمشاركة الإمارات في المناطق الصناعية الجاهزة للاستثمار في ماديا براديش، بما في ذلك مجمع PM Mitra للمنسوجات في دار، ومجموعات طبية وإلكترونية في أوجاين وبوبال، ومختلف مناطق الطاقة المتجددة.
زار موهان ياداف معبد BAPS الهندوسي في دبي، حيث استقبله كبير كهنة المعبد، بوجيا براهمافيهاري سوامي.