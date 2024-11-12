وكالات التوظيف الاحتيالية وتحويل الضحايا إلى متهمين

غالباً ما يتم تعقب مثل هذه الإعلانات التجارية التي تم إنشاؤها محلياً وحظرها من قبل شرطة الأمن السيبراني، مثل التقرير الإخباري المزيف الذي تم تداوله في وقت سابق من هذا العام عن منصة استثمارية مزعومة تدعي منح المستخدمين 5000 درهم يومياً لدعم الشباب في كسب المال دون الحاجة إلى العمل. وقد تم في هذا الفيديو المزيف استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتقليد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، للترويج لهذه المنصة الوهمية.