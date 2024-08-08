وقف تراخيص 32 مصفاة ذهب لمخالفتها تشريعات مكافحة غسل الأموال

وقالت الوزارة إن القرار جاء بعد قيامها بسلسلة من عمليات التفتيش الميداني على الأنشطة المتعلقة بتجارة وتصنيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للتأكد من أعلى مستويات الالتزام بمكافحة غسل الأموال في قطاع الذهب.

وتم تكثيف حملة مكافحة الجرائم المالية حيث وجدت عمليات التفتيش 256 مخالفة في هذه المصافي، بواقع ثمانية مخالفات لكل مصفاة. أبرزها عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية ببلاغ المعاملات المشبوهة عند الضرورة، وعدم فحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات مقابل الأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب.

«تؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتحقيق أعلى مستويات الالتزام بسياسة العناية الواجبة لسلسلة توريد الذهب المسؤولة، من خلال مواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال». وقال عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة.