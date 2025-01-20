وقف إطلاق النار في غزة يجلب الأمل للفلسطينيين ودعوة إماراتية لإقامة دولة مستقلة
تبادل الحضور العناق ولحظات من الدموع بعد توقف 15 شهراً من الحرب مع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وبينما ضرب الموت والدمار قطاع غزة على نحو غير مسبوق، جلب وقف إطلاق النار الأمل للفلسطينيين، الذين يجوب العديد منهم بين الأنقاض ويسافرون سيراً على الأقدام وعلى عربات تجرها الحمير من أجل العودة أخيراً إلى ديارهم.
وقال الدكتور "أنور محمد قرقاش" المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط دعائه من أجل السلام: "الآن هو الوقت المناسب لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وأضاف "قرقاش" أنه مع ورود تقارير عن مقتل عدد من سكان غزة نتيجة الغارات الإسرائيلية: "كان الأمر الأكثر إثارة للغضب هو سماع عبارة 'وفقاً لوزارة الصحة في غزة، التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين'، وكأن الحرب والقصف يفعلان ذلك".
وقد أفرجت إسرائيل، اليوم الاثنين، عن 90 أسيراً فلسطينياً مقابل ثلاثة رهائن إسرائيليين، في أول عملية تبادل بموجب الهدنة التي طال انتظارها.
وستستمر المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار 6 أسابيع، وسيتم خلالها إطلاق سراح 33 من أصل 98 أسيراً متبقياً مقابل إطلاق سراح نحو ألفي أسير ومعتقل فلسطيني.
وجاء وقف إطلاق النار، الذي كان من المقرر في البداية أن يبدأ في الساعة 6:30 بتوقيت جرينتش يوم 19 يناير، بعد تأخير دام نحو 3 ساعات، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" إن الهدنة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن تسلم حماس قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم.
وخلال فترة التأخير، شنت إسرائيل هجمات في اللحظة الأخيرة، ممّا أسفر عن مقتل 13 فلسطينياً على الأقل وإصابة العشرات، وفقاً لمصادر طبية. ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة 9:15 بتوقيت جرينتش، بعد أن أصدرت حماس قائمة الرهائن.