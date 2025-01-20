وقف إطلاق النار في غزة يجلب الأمل للفلسطينيين ودعوة إماراتية لإقامة دولة مستقلة

وجاء وقف إطلاق النار، الذي كان من المقرر في البداية أن يبدأ في الساعة 6:30 بتوقيت جرينتش يوم 19 يناير، بعد تأخير دام نحو 3 ساعات، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" إن الهدنة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن تسلم حماس قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم.