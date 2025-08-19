وفر حتى 2700 درهم على رحلات طيران الإمارات: نصائح للمسافرين المقيمين

مع استعداد سكان الإمارات العربية المتحدة للعودة من عطلاتهم الصيفية، يشعر الكثيرون منهم بثقل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، حيث وصلت تكلفة التذاكر في بعض القطاعات إلى ما يقرب من أربعة أضعاف المعتاد.
ومع ذلك، فقد وجد بعض السكان طرقًا ذكية لخفض تكاليف سفرهم، حيث وفروا ما بين 2300 و1100 درهم إماراتي من خلال الحيل الذكية للحجز، والطرق البديلة، وأسعار المجموعات.
زيشان سيد، المقيم في الشارقة، يعود إلى الإمارات العربية المتحدة برفقة 13 فردًا آخرين من أفراد عائلته، بما في ذلك زوجته وأبنائه الثلاثة وابنته وعائلتي شقيقيه.
قال زيشان: "كنا ننتظر تأكيد حفل زفاف عائلي قبل حجز تذاكر العودة. وبعد تحديد الموعد، حجزنا تذاكرنا في 13 أغسطس للعودة في 28 أغسطس".
بلغت تكلفة تذاكر السفر من مانغلور 1600 درهم إماراتي للشخص الواحد، ولكن نظرًا لكثرة عدد أفراد المجموعة، عرض وكيل سفر العائلة عليهم سعرًا خاصًا للمجموعات. قال زيشان: "كنا نتوقع خصمًا بنسبة 10%، ولكن لدهشتنا، حصلنا على خصم بنسبة 13%. وفّرنا في النهاية حوالي 2700 درهم إماراتي".
قال زيشان: "قد يصبح السفر مع 13 شخصًا مكلفًا بسرعة كبيرة، لذا أحدث هذا التوفير فرقًا كبيرًا. إنه أمر لا يعرفه الكثيرون - حتى لو لم تكن مجموعة سياحية، لا يزال بإمكانك طلب أسعار شاملة". وأضاف أن عددًا قليلًا فقط من شركات الطيران يقدم هذا السعر.
قال سيدهارث بابات، وهو مهندس يعمل في شركة تكنولوجيا مالية ومقيم في أبراج بحيرات جميرا، إن تغيير المطارات ساعده على تجنب تكاليف السفر الإضافية. عادةً ما يسافر هذا الشاب، وهو من مواليد كولهابور، من غوا، التي تبعد ست ساعات فقط عن مسقط رأسه. لكن هذه المرة، كانت تكلفة الرحلات باهظة للغاية.
قال سيدهارث: "من غوا، كنت سأدفع أكثر من 8500 درهم إماراتي لأربع تذاكر. لذا، بحثت عن رحلات جوية من مومباي".
رغم أن الرحلة استغرقت ١١ ساعة، أي ضعف المسافة تقريبًا، إلا أن أجرة السفر من مومباي بلغت ٦٢٠٠ درهم فقط. قال: "وفرنا أكثر من ٢٣٠٠ درهم، مما جعل الرحلة الأطول تستحق العناء".
وأضاف أن "تكلفة الوصول إلى المطار كانت متساوية في كلتا الحالتين، لكن مومباي كانت لديها خيارات أفضل وتوفر أكبر".
فرحان حسن، خبير لوجستيات مقيم في أرجان، وجد حلاً بديلاً ذكياً آخر. فبدلاً من حجز أسرع رحلة من تشيناي إلى دبي، بسعر 1350 درهمًا إماراتيًا، اختار رحلة إلى رأس الخيمة بسعر 950 درهمًا إماراتيًا فقط.
حجزتُ التذاكر لعائلتي، وسأستلمها بنفسي من رأس الخيمة. الأمر ليس صعبًا، فقط ساعتين بالسيارة من دبي.
تتضمن الرحلة توقفًا لمدة ساعتين في مومباي. قال فرحان: "بصراحة، كان التوفير هائلًا، ووقت التوقف معقولًا. عندما تكون أسعار الرحلات الجوية باهظة إلى هذه الدرجة، من الأفضل أن تكون أكثر مرونة."
فوجئ المغترب الأردني فراس أبو نائل بتأخير عودته بسبب ظرف طارئ. وعندما جهز نفسه لحجز تذاكر لعائلته، قفزت الأسعار إلى 1289 درهمًا إماراتيًا لكل مسافر.
قال فراس: "أدركتُ أنني يجب أن أفعل شيئًا. لذلك استخدمتُ بطاقتي الائتمانية التي تُقدّم استردادًا نقديًا للسفر، وحجزتُ تذكرتين أولًا. وعندما حصلتُ على الاسترداد النقدي، استخدمتُه لحجز التذكرتين المتبقيتين".
استخدم أيضًا أميال ولاء شركات الطيران، وفعّل تنبيهات الأسعار. قال: "تلقيتُ إشعارًا عندما انخفض السعر قليلًا إلى 980 درهمًا إماراتيًا، فحجزتُ بسرعة". ووفّر ما مجموعه حوالي 1000 درهم إماراتي.
وأضاف فيراز: "أسعار تذاكر الطيران هذه الأيام غير متوقعة، ولكن إذا كنت متيقظًا وتعرف كيفية استخدام بطاقاتك ونقاطك، فلا يزال بإمكانك التوفير".