وفر حتى 2700 درهم على رحلات طيران الإمارات: نصائح للمسافرين المقيمين

قال سيدهارث بابات، وهو مهندس يعمل في شركة تكنولوجيا مالية ومقيم في أبراج بحيرات جميرا، إن تغيير المطارات ساعده على تجنب تكاليف السفر الإضافية. عادةً ما يسافر هذا الشاب، وهو من مواليد كولهابور، من غوا، التي تبعد ست ساعات فقط عن مسقط رأسه. لكن هذه المرة، كانت تكلفة الرحلات باهظة للغاية.