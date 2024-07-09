وفاة 3 عمال هنود في "فيلا" مشتركة بدبي

توفي ثلاثة عمال هنود في منطقة الرفح بدبي يوم الأحد. حيث عثر على اثنين منهم ميتين في غرفتهما بينما تم نقل الثالث إلى المستشفى وأعلنت وفاته في النهاية، وكان المتوفون عمالاً في شركة صيانة محلية.

وقال الأخصائي الاجتماعي "نصير فادانابيلي"، الذي يتولى القضية، إن جثث الرجال الثلاثة تخضع لإجراءات رسمية لمعرفة سبب الوفاة، وأضاف أن "السلطات لم تؤكد بعد سبب وفاتهم ، ونعمل على تقديم المساعدة الكاملة لعائلات وأصدقاء المتوفين، ونبذل كل ما في وسعنا للمساعدة في إعادة الجثث إلى وطنها".