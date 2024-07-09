وفاة 3 عمال هنود في "فيلا" مشتركة بدبي
توفي ثلاثة عمال هنود في منطقة الرفح بدبي يوم الأحد. حيث عثر على اثنين منهم ميتين في غرفتهما بينما تم نقل الثالث إلى المستشفى وأعلنت وفاته في النهاية، وكان المتوفون عمالاً في شركة صيانة محلية.
وقال الأخصائي الاجتماعي "نصير فادانابيلي"، الذي يتولى القضية، إن جثث الرجال الثلاثة تخضع لإجراءات رسمية لمعرفة سبب الوفاة، وأضاف أن "السلطات لم تؤكد بعد سبب وفاتهم ، ونعمل على تقديم المساعدة الكاملة لعائلات وأصدقاء المتوفين، ونبذل كل ما في وسعنا للمساعدة في إعادة الجثث إلى وطنها".
وبحسب صديق المتوفى الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، فإن المتوفين كانوا خارج المنزل طوال الليل. وأضاف: "لقد عادوا إلى غرفتهم في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، وناموا عند الساعة السادسة صباحاً".
وأضاف "حوالي الساعة 12 ظهراً، اتصل أحدهم بصديق مشترك لنا وقال له إنه غير قادر على التنفس. واتصل ذلك الصديق بمركز الشرطة والإسعاف وهرع هو بنفسه إلى هناك. وفي الطريق اتصل بي أيضاً، وعندما وصلت إلى غرفتهم كانت الشرطة والسلطات تحيط بالمكان وأبلغوني أن اثنين منهم ماتا وأن الثالث نُقل بسيارة الإسعاف.
وتوفي الشاب البالغ من العمر 29 عاماً، والذي تم نقله إلى مستشفى محلي، وهناك وبحسب تقرير طبي اطلعت عليه صحيفة الخليج تايمز، لم يكن لدى المريض نبض أو ضغط دم يمكن قراءته عندما وصل إلى المستشفى وتم إعلان وفاته بعد ذلك بوقت قصير.
وقال صديق المتوفى إن مجتمعهم بأكمله قد عاش حالة من الحزن . وقال: "نحن جميعاً من قرى مجاورة في "راجاستان" ونلتقي بعضنا البعض كل يومين، وكان هؤلاء الثلاثة متعاونين للغاية ومن أكثر الأشخاص جدية في العمل. لقد كانوا يعملون مع نفس الشركة لأكثر من خمس سنوات. ومازلت لا أستطيع أن أصدق أنهم لم يعودوا معنا”.
وقال مصدر مقرب من التحقيق إن السلطات تبحث في أسباب الوفاة ومن بينها التسمم الغذائي والاستنشاق العرضي للمواد الكيميائية.