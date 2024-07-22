وفاة 3 أطفال أشقاء في حادث مروري بالفجيرة

لقى ثلاثة أطفال حتفهم إثر اصطدام ناقلة وقود ديزل بسيارة في الفجيرة، وفقاً لتقرير على موقع الفجيرة اليوم.

فيما أُصيب أربعة آخرون في الحادث المأساوي الذي وقع على طريق دبا الغب.

وتبيّن أنّ الأطفال الثلاثة الذين تُوفوا هم أشقاء تبلغ أعمارهم 1 و5 و8 سنوات.

وتم التعرف على المتوفين وهم: أحمد محمد علي سعيد اليماحي (عمره سنة واحدة) وعيد محمد علي سعيد اليماحي (عمره 5 سنوات) وميرا محمد علي سعيد اليماحي (عمرها 8 سنوات)، وفقاً لمكتب شؤون المقابر في الفجيرة.

وتم تشييع الجنازة بمقبرة الغب بعد ظهر يوم الأحد.