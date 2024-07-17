وفاة هندي بنوبة قلبية أثناء ركوب الدراجة بأبو ظبي
توفي وافد هندي يبلغ من العمر 51 عاماً بنوبة قلبية أثناء ركوب الدراجة كجزء من تمرينه المسائي الروتيني في أبو ظبي يوم الأحد.
وبحسب قريبه، حافظ "سيد آصف"، وهو أب لثلاثة أطفال، على أسلوب حياة نشط ومع ذلك، فقد انهار بشكل غير متوقع بعد إصابته بنوبة قلبية أثناء ركوب الدراجة. ولسوء الحظ، لم يتم إنقاذه على الرغم من نقله على الفور إلى المستشفى.
وقال خبراء طبيون لـ الخليج تايمز إنه وفقاً للاتجاهات الحديثة، فإن النوبات القلبية والمشاكل المرتبطة بالقلب تؤثر أيضاً على الأشخاص الذين يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة ونشطين ومهتمين بنمط حياتهم.
وقال الدكتور أحمد عساف، أخصائي أمراض القلب في عيادة "أستر" بالفجيرة، إنه على الرغم من أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مفيدة، إلا أنها لا تقضي على خطر الإصابة بأمراض القلب.
وأضاف: "قد يبالغ بعض الأفراد في تقدير التأثيرات الوقائية للتمارين الرياضية ويهملون الجوانب المهمة الأخرى مثل النظام الغذائي، وإدارة التوتر، والفحوصات الطبية المنتظمة، وهناك أسباب عد وراء شيوع النوبات القلبية بين الأشخاص الأصحاء ظاهرياً، بما في ذلك العوامل الوراثية، مثل تاريخ العائلة والاستعداد الوراثي".
وقال الدكتور عساف: "حتى مع اتباع أسلوب حياة صحي، قد يكون بعض الأفراد أكثر عرضة للخطر بسبب تركيبتهم الجينية"، مشيراً إلى أن التوتر المزمن والمشاكل الصحية الخفية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري يمكن أن تمر أحياناً دون أن يلاحظها أحد وتؤدي إلى النوبات القلبية. هناك عوامل أخرى كالعيش في المناطق عالية التلوث؛ واتباع نظام غذائي غني بالدهون والسكر والمكونات غير الصحية؛ وسوء نوعية النوم أو اضطرابات النوم.
وأشار ألأى أنهكانت هناك زيادة ملحوظة في النوبات القلبية بين البالغين الأصغر سناً، وأن عوامل مثل السمنة وأنماط الحياة الغير المستقرة والإجهاد وتعاطي المخدرات مثل التدخين والإفراط في استهلاك الكحول تساهم في هذا الارتفاع.
فحوصات القلب
وأشار الدكتور "محمد أورومداس"، طبيب القلب ذو الخبرة، إلى أنه في حين أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تقلل من فرصة الوفاة لأي سبب، وخاصة أمراض القلب، فإن التمارين الرياضية المكثفة قد تؤدي إلى نظم خطيرة في القلب للأفراد الذين يعانون من أمراض القلب الخفية.
وأضاف :"تعد السكتة القلبية المفاجئة سبباً رئيسياً للوفاة، مما يجعل سلامة القلب أمراً بالغ الأهمية للأشخاص من جميع الأعمار. تساعد فحوصات القلب في تحديد مشاكل القلب التي قد تؤدي إلى الموت القلبي المفاجئ. يعتمد نوع الفحص على عمر الشخص ومشاكل القلب التي من المرجح أن تؤثر عليه".
وأشار إلى أنه بالنسبة للشباب، يمكن أن تشمل المشكلات مشاكل هيكلية وكهربائية في القلب، والحالات الوراثية، والشذوذات في الأوعية الدموية. وقال الدكتور أورومداس، طبيب القلب المتخصص في مستشفى "إن إم سي رويال" ومستشفى "إن إم سي التخصص"ي في مجمع دبي للاستثمار: "إن مرض الشريان التاجي هو مصدر القلق الرئيسي بالنسبة للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاماً".
ورداً على سؤال حول أسباب انسداد الشرايين لدى الأشخاص، قال الدكتور أورومداس: "يمكن أن يحدث خطر انسداد الشرايين في أي حالة، خاصة إذا كان الشخص يدخن، أو يعيش نمط حياة خامل، أو يعاني من مرض السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع الكوليسترول في الدم، أو لديه أمراض وراثية. ومع ذلك، فإن ممارسة الرياضة والأكل الصحي والسيطرة على عوامل الخطر يمكن أن تقلل من المخاطر".
إشارات تحذير
ألم في الصدر أو عدم الراحة في الجانب الأوسط أو الأيسر من الصدر. ألم في مناطق أخرى من الجسم، بما في ذلك الذراع أو كليهما، الظهر، الرقبة، الفك، أو المعدة. ضيق في التنفس، والذي قد يحدث قبل أو مع ألم في الصدر. عرق بارد؛ الشعور بالغثيان أو القيء. الدوار أو الدوخة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون التورم في الساقين أو الكاحلين أو القدمين علامة على فشل القلب. والخفقان – الشعور بأن قلبك يتسارع أو ينبض أو يتخطى النبضات يمكن أن يشير إلى حالة قلبية كامنة.
إجراءات وقائية
يتفق الخبراء على أن الاكتشاف المبكر لأمراض القلب الخطيرة يمكن أن يقلل من المرض والوفاة من خلال السماح بالعلاجات المخصصة والتمارين الآمنة وتعديل نمط الحياة.
وأشار الدكتور "قيس العاني"، استشاري أمراض القلب في مستشفى برجيل الملكي في العين، إلى أن نمط الحياة الصحي يؤثر بشكل مباشر وكبير على صحة الفرد العامة وظهور الأمراض.
وأضاف: "إن العادات المستمرة والخيارات الغذائية غير الصحية والتدخين وقلة النوم لا يمكن أن تؤثر سلباً فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضاً إلى تدهور صحتنا الجسدية والعقلية بشكل كبير. وينبغي أن يكون هذا مدعاة للقلق ودافعاً قوياً لإجراء تغييرات إيجابية".
وشارك الدكتور العاني بعض النصائح حول الحفاظ على نمط حياة صحي:
مارس ما لا يقل عن 30 دقيقة من المشي المنتظم أو ممارسة الرياضة يومياً أو كل يومين.
اهدف إلى الحصول على حوالي 7 ساعات من النوم الجيد كل ليلة.
إدارة التوتر من خلال التأمل، واليوغا، أو هواية.
تجنب الوجبات المتأخرة أو الثقيلة، واختر دائماً الأطعمة الطازجة.
الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمعالجة.
"حدد موعداً لإجراء فحوصات صحية منتظمة مع طبيبك. قال الدكتور العاني: "لا تتجاهل أي إشارات يرسلها لك جسمك فيما يتعلق بالمشاكل الصحية المحتملة".