وفاة هندي بنوبة قلبية أثناء ركوب الدراجة بأبو ظبي

توفي وافد هندي يبلغ من العمر 51 عاماً بنوبة قلبية أثناء ركوب الدراجة كجزء من تمرينه المسائي الروتيني في أبو ظبي يوم الأحد.

وبحسب قريبه، حافظ "سيد آصف"، وهو أب لثلاثة أطفال، على أسلوب حياة نشط ومع ذلك، فقد انهار بشكل غير متوقع بعد إصابته بنوبة قلبية أثناء ركوب الدراجة. ولسوء الحظ، لم يتم إنقاذه على الرغم من نقله على الفور إلى المستشفى.

وقال خبراء طبيون لـ الخليج تايمز إنه وفقاً للاتجاهات الحديثة، فإن النوبات القلبية والمشاكل المرتبطة بالقلب تؤثر أيضاً على الأشخاص الذين يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة ونشطين ومهتمين بنمط حياتهم.

وقال الدكتور أحمد عساف، أخصائي أمراض القلب في عيادة "أستر" بالفجيرة، إنه على الرغم من أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مفيدة، إلا أنها لا تقضي على خطر الإصابة بأمراض القلب.