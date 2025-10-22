وفاة مواطن وإصابة 4 آخرين في حادث سير بالفجيرة

توفي مواطن عشريني وتعرض أربعة آخرون لإصابات متفاوتة الخطورة، في حادث تصادم بين مركبتين في الفجيرة، وفق ما ذكرت صحيفة الإمارات ، الثلاثاء.
ونقلت الصحيفة عن أحد الضباط قوله إن الحادث وقع يوم الأحد على طريق غب الداخلي. ونقلت وسائل إعلام عربية أخرى الخبر.
قال العميد صالح محمد عبدالله الزناهاني مدير إدارة المرور والدوريات إن غرفة العمليات بالقيادة العامة تلقت مساء الأحد بلاغاً عن وقوع حادث تصادم بين مركبتين.
وعلى الفور انتقلت دوريات الشرطة والإسعاف الوطني إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الحادث نجم عن دخول إحدى المركبات إلى الطريق دون التأكد من خلوه، ما أدى إلى وقوع الحادث.
وأوضح المصدر أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج اللازم.