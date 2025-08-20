وفاة مواطن في مكة عقب أداء العمرة بعد أيام من وفاة ابنه

توفي المواطن الإماراتي عبد المجيد عبد الرحمن سعيد الملا في مكة المكرمة بعد أدائه مناسك العمرة عن ابنه الذي توفي في حادث سيارة قبل أيام.
ونشر حساب "Janaza_UAE" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" إعلانًا عن الجنازة، حيث ذكر أن الصلاة عليه ستقام في المسجد الحرام، وسيتم الدفن بمقبرة المعلاة في مكة المكرمة.
وقال عبدالله حسين المرزوقي، مؤسس @Janaza_UAE لصحيفة خليج تايمز ، إن الابن الذي توفي هو الابن الوحيد للملا بين شقيقاته الأخريات (رغم أنه لم يحدد عدد شقيقاته).
في غضون ساعات من الإعلان، قدّم مئات الأشخاص التعازي والدعاء عبر الإنترنت. وتذكر الكثير ممن عرفوه شخصيًا لطفه وحسن خلقه.
على إنستغرام، علّق المستخدم ummohammed_5_68_uae : "رحمه الله، وغفر له، وأسكنه فسيح جناته. كان رجلاً طيب الأخلاق وصاحبًا كريمًا".
كتبت مستخدمة أخرى، amal.alhashmi10 : " كان رحمه الله رجلاً رائعاً. عرفناه طيب القلب، أميناً، باراً بأهله وإخوانه وأصدقائه وزملائه. كان محباً للخير، ذو وجه بشوش لا يعرف إلا المودة والوفاء. رحل بجسده، لكن ذكراه العطرة باقية فينا، بفضل ما تركه من أثر جميل وحسن خلق".
ودعا آخرون للعائلة المفجوعة بالصبر والسلوان، وأعرب كثيرون عن نعيم رحيله في أقدس البقاع. وجاء في إحدى الرسائل: " رحمه الله، واغفر ذنوبه، وتقبله في أرض مباركة، وفي أقدس بقاع الأرض، وجعل مثواه الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصالحين".