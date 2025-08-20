وفاة مواطن في مكة عقب أداء العمرة بعد أيام من وفاة ابنه

كتبت مستخدمة أخرى، amal.alhashmi10 : " كان رحمه الله رجلاً رائعاً. عرفناه طيب القلب، أميناً، باراً بأهله وإخوانه وأصدقائه وزملائه. كان محباً للخير، ذو وجه بشوش لا يعرف إلا المودة والوفاء. رحل بجسده، لكن ذكراه العطرة باقية فينا، بفضل ما تركه من أثر جميل وحسن خلق".