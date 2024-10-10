وفاة ممرضة فلبينية في حادث مروري بأبوظبي تثير مشاعر الحزن والتعازي

وقال مسؤول الموارد البشرية "لقد تمكنت من إنهاء نوبتها من الصباح حتى بعد الظهر يوم السبت، ولكن هذا كان آخر اتصال لنا معها".

وأضاف "كان من المفترض أن تكون في الخدمة يوم الأحد، ولكن عندما حاولنا الاتصال بها، لم ترد. تواصلنا مع مكان إقامتها وأصدقائها، لكننا لم نتمكن من الوصول إليها".

وأفاد مسؤول الموارد البشرية بأن شركة الرعاية المنزلية أُبلغت يوم الاثنين بوفاة المرأة في حادث سيارة وقع مساء الأحد، مضيفًا أن المستندات اللازمة اكتملت بالفعل.

وانهالت التعازي على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة على مجموعات المجتمع للممرضات الفلبينيات في الإمارات العربية المتحدة.

وكتب "إزمير باريناس" على إحدى المجموعات: "إن وفاتها الحزينة والمفجعة تركتنا في حالة من الدمار".

"ما زلت في حالة صدمة... أولاً، أعلم أنك الآن في مكان أفضل. أردت فقط أن أخبرك أنني أحبك. لقد كنت أحد أقرب أقاربي"، كتب مستخدم فيسبوك يدعى "شيرمان جامبوا". وأضاف روبرت جو ساجوم: "رحلت مبكراً جدًا".