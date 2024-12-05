وفاة مقيم هندي إثر سقوطه من جبل جيس برأس الخيمة

وقال إن الفقيد وأصدقائه كانوا يذهبون غالباً في رحلات برية خلال العطلات. وقال: "كلانا يعمل في شركة حيث أعمل في ورشة تصليح السيارات وكان يعمل مشرفاً ميكانيكياً. كان لدي بعض العمل في المكتب، ولهذا السبب لم أتمكن من الانضمام إليهم. بخلاف ذلك، نذهب عادةً إلى مثل هذه الأماكن معاً".