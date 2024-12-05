وفاة مقيم هندي إثر سقوطه من جبل جيس برأس الخيمة
توفي مقيم هندي يبلغ من العمر 32 عاماً من ولاية كيرالا بعد سقوطه من أعلى جبل جيس في رأس الخيمة. حيث كان "س. م"، المقيم في دبي، قد ذهب للتخييم في هذه الوجهة الشهيرة مع ثلاثة أصدقاء خلال عطلة اليوم الوطني الطويلة عندما وقع الحادث.
وفي حديث لصحيفة «خليج تايمز» ، قال زميله في السكن، الذي لم يشأ الكشف عن هويته: «أخبرنا أصدقاؤنا الذين ذهبوا معه أنه اختفى فجأة، وعندما لم يتمكنوا من العثور عليه، أبلغوا السلطات».
وقال ناصر المها، رئيس الإنكا وممثل المجلس المالايالي العالمي، إن "المجموعة وصلت إلى الجبل مساء الاثنين وخيمت هناك".
"وقعت الحادثة المأساوية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، وبمجرد وقوع الحادث، أبلغ أصدقاؤه الشرطة على الفور، وأكدت السلطات وفاته، وتم نقل جثته إلى مستشفى صقر في رأس الخيمة".
وأضاف المها "يجب على الزوار توخي الحذر في المناطق الجبلية مثل جبل جيس، خاصة أثناء ممارسة الأنشطة الخطرة مثل التقاط الصور بالقرب من حواف المنحدرات".
وقال زميله في السكن الذي سافر إلى ولاية كيرالا بجنوب الهند أمس إن الجثمان نُقل جواً إلى وطنه بعد استكمال كافة الإجراءات الرسمية. وأضاف: "أنا الآن في مطار كانور في انتظار استلام جثمانه. وستقام طقوسه الأخيرة قريباً".
وقال إن الفقيد وأصدقائه كانوا يذهبون غالباً في رحلات برية خلال العطلات. وقال: "كلانا يعمل في شركة حيث أعمل في ورشة تصليح السيارات وكان يعمل مشرفاً ميكانيكياً. كان لدي بعض العمل في المكتب، ولهذا السبب لم أتمكن من الانضمام إليهم. بخلاف ذلك، نذهب عادةً إلى مثل هذه الأماكن معاً".
وقال الرجل الذي عرفه لأكثر من أربع سنوات إنه لا يصدق أن س. م قد رحل. وكان الرجلان مع عدد قليل من الأشخاص الآخرين زملاء في السكن ويعيشون معًا في شقة في القوز.