وفاة مقيم سابق في حادث دراجة نارية بالمملكة المتحدة
توفي مقيم سابق بالامارات في المملكة المتحدة يوم الجمعة 25 يوليو، وكان من المقرر أن يزور عائلته في الشارقة الشهر المقبل. حيث توفي جيفرسون جاستن، البالغ من العمر 27 عامًا، عندما انزلقت الدراجة التي كان يركبها واصطدمت بجدار، وفقًا لعائلته.
قال جوفين جاستن، شقيق جيفرسون الأكبر، لصحيفة خليج تايمز : "كان يحاول تجاوز منعطف عندما انزلق واصطدم بحاجز. وقعت الحادثة يوم الجمعة حوالي الساعة 5:30 مساءً عندما كان عائدًا إلى منزله من العمل. كان سيزورنا الشهر المقبل، وكنا نتطلع إلى ذلك".
وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن الحادث وقع على طريق ويلينغتون في ليدز، وتحقق الشرطة في الأسباب وراءه.
أضاف جوفين أن دراجة جيفرسون لم تكن قوية جدًا، وأنه كان سائقًا حذرًا للغاية. وقال: "لم يكن من الممكن استخدام الدراجة إلا على الطرق الريفية، وليس على الطرق السريعة. كان يرتدي جميع معداته، من خوذة وواقيات ركب وقفازات، وكل شيء آخر عند القيادة. كان شديد الحرص على استخدامها. يستخدم هذه الدراجة منذ أكثر من أربع سنوات".
مبتسم دائما
وصف جوفين شقيقه بأنه شخص "دائم الابتسامة" ويسعى جاهدًا ليكون سببًا في سعادة الآخرين. وقال: "كان محبوبًا للغاية. كان مستعدًا للتضحية بسعادته لإسعاد الآخرين. كان دائمًا مرحًا ومبتسمًا".
نشأ جيفرسون، الابن الأوسط لثلاثة أشقاء، في الشارقة. أكمل هو وجوفين وشقيقهما الأصغر جوناثان دراستهم في مدرسة الإمارات الوطنية بالشارقة. تعيش العائلة في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
تأمل العائلة الآن إعادة جثمان جيفرسون إلى الإمارات العربية المتحدة لدفنه. قال جوفين: "كان يُحبّ وجوده هنا، وكان يُخطط للعودة والاستقرار هنا عاجلاً أم آجلاً. نأمل أن نُدفنه هنا. لسنا متأكدين من الوقت الذي ستستغرقه الإجراءات الرسمية والأوراق الثبوتية".