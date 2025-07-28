وفاة مقيم سابق في حادث دراجة نارية بالمملكة المتحدة

أضاف جوفين أن دراجة جيفرسون لم تكن قوية جدًا، وأنه كان سائقًا حذرًا للغاية. وقال: "لم يكن من الممكن استخدام الدراجة إلا على الطرق الريفية، وليس على الطرق السريعة. كان يرتدي جميع معداته، من خوذة وواقيات ركب وقفازات، وكل شيء آخر عند القيادة. كان شديد الحرص على استخدامها. يستخدم هذه الدراجة منذ أكثر من أربع سنوات".