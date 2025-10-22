وفاة مفاجئة لطالب هندي في دبي بعد يوم من احتفال ديوالي

توفي مراهق هندي فجأة خارج منزله في دبي، بعد يوم واحد من احتفال الديوالي.
وفارق فايشناف كريشنا كومار الحياة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، ولا يزال سبب الوفاة غير معروف حتى الآن.
الطالب البالغ من العمر 18 عاماً كان من طلاب مدرسة "جيمس أور أون إنديان سكول" سابقاً. وقد أصدرت المدرسة تعميماً جاء فيه: «ببالغ الحزن نشارككم الخبر المؤلم حول الوفاة المفاجئة لطالبنا السابق ورئيس مجلس المدرسة الأسبق، فايشناف كريشنا كومار (دفعة عام 2024-2025)، الذي رحل عنا الليلة الماضية».
وجاء في التعميم أيضاً: «كان فايشناف محبوباً جداً من قبل معلميه وزملائه، وكان طالباً عطوفاً قدّم التوجيه والدعم للعديد من زملائه في المدرسة، وكان بالفعل من الطلاب المتميزين. إن مجتمع المدرسة بأكمله يشعر بحزن عميق على رحيله ويشارك في الحداد».
وأضاف التعميم: «توجه صلواتنا القلبية إلى والديه "والدته السيدة فيدو كريشنا كومار هي معلمة مادة العلوم والهندسة والفنون والرياضيات في المدرسة، وشقيقته الصغرى، وجميع أفراد عائلته، وزملائه، ومعلميه في هذا الوقت العصيب".
وقالت لاليتا سورش، مديرة المدرسة والرئيس التنفيذي لمدرسة "جيمس أور أون إنديان سكول": «مدرستنا في حالة حزن الآن، وجميع الموظفين والطلاب مصدومون. لسنا مستعدين في الوقت الحالي للإدلاء بمزيد من التصريحات».
ووُصف فايشناف من قبل معلميه وزملائه بأنه إنسان عطوف ومتحفز ودائماً على استعداد لمساعدة الآخرين. وقد شغل منصب رئيس مجلس المدرسة خلال سنته الأخيرة وكان يُنظر إليه على نطاق واسع كقائد طلابي يلهم زملاءه.
ووفقاً لأشخاص مقربين منه، كان فايشناف كثيراً ما يبادر إلى دعم الآخرين عاطفياً، كما أطلق مبادرات صغيرة لخدمة المجتمع، ووصفه أحد معارفه بأنه "رائد أعمال اجتماعي".