وفاة مفاجئة لطالب هندي في دبي بعد يوم من احتفال ديوالي

وجاء في التعميم أيضاً: «كان فايشناف محبوباً جداً من قبل معلميه وزملائه، وكان طالباً عطوفاً قدّم التوجيه والدعم للعديد من زملائه في المدرسة، وكان بالفعل من الطلاب المتميزين. إن مجتمع المدرسة بأكمله يشعر بحزن عميق على رحيله ويشارك في الحداد».