وفاة مراهق هندي سقط من سطح مبنى في الإمارات أثناء التصوير

توفي مراهق هندي بعد سقوطه من أعلى مبنى في دولة الإمارات في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ووفقًا لتقارير إعلامية هندية، فإن الشاب ميشال محمد، البالغ من العمر 19 عامًا، ومن ولاية كيرالا الواقعة في جنوب الهند، كان يزور أحد أقاربه في دبي عندما وقع الحادث المأساوي.
وأخبر أفراد العائلة وسائل الإعلام أن الشاب كان شغوفًا بالتصوير الفوتوغرافي، وكان يحاول التقاط صور للطائرات من سطح المبنى الذي كان يقيم فيه.
انزلق وسقط من المبنى أثناء محاولته التقاط الصورة. وتم نقله على الفور إلى مستشفى راشد بعد الحادث، إلا أنه فارق الحياة قبل إنقاذه.
وتجري حاليًا إجراءات نقل جثمان الشاب إلى الهند.